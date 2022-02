Sevilla – Elche 🇪🇸 Typy, kursy (11.02.2022)

24. kolejk臋 La Ligi rozpoczniemy spotkaniem Sevilli z Elche. Gospodarze wci膮偶 walcz膮 o mistrzostwo Hiszpanii, z kolei go艣cie niedawno wydostali si臋 ze strefy spadkowej. Pierwszy gwizdek s臋dziego Ortiza o godzinie 21:00!



Sevilla – Elche (pi膮tek, 21:00)



Sevilla od kilku kolejek goni w tabeli Real Madryt. W ostatnich trzech meczach pi艂karze Julena Lopeteguiego stracili w tym wy艣cigu a偶 sze艣膰 punkt贸w, a to za spraw膮 trzech remis贸w z rz臋du. Rozpocz臋艂o si臋 od podzia艂u oczek w starciu z Valenci膮, a nast臋pnie przysz艂y kolejne remisy z Celt膮 oraz Osasun膮. Przed startem 24. serii mecz贸w Sevilla ma dorobku 47 punkt贸w, z kolei prowadz膮cy “Kr贸lewscy” 53.

Znakomity czas maj膮 za sob膮 pi艂karze Elche. Od grudnia zesp贸艂 przej膮艂 Francisco Rodriguez i jak do tej pory notuje kapitaln膮 艣redni膮 punktow膮 na poziomie 1,92. Zespo艂owi pozwoli艂o to d藕wign膮膰 si臋 ze strefy spadkowej a偶 na 14. miejsce. W tym roku kalendarzowym Elche pozostaje niepokonane w lidze. Ostatnie wyniki to zwyci臋stwo 3:1 nad Alaves oraz remis 2:2 Z Realem Madryt.

Sevilla – Elche nasze typy

Faworytem mecz b臋dzie Sevilla. Nie spodziewamy si臋 jednak, 偶e gospodarze b臋d膮 mie膰 艂atwej przeprawy.

Sevilla – Elche | typ: Sevilla聽 @1.42 Superbet

Sevilla – Elche | typ: Obie dru偶yny strzel膮 gola聽 @2.45 Superbet

Sevilla – Elche kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Sevilli: 1.42

remis: 4.50

zwyci臋stwo Elche: 8.70

Sevilla – Elche fakty meczowe

Sevilla w ostatnich trzech meczach zawsze remisowa艂a

Elche nie przegra艂o w tym roku kalendarzowym ani jednego meczu

艢rednia punkt贸w Francisco jako trenera Elche to 1,92

Sevilla ostatnie pi臋膰 mecz贸w



Osasuna – Sevilla 0:0

Sevilla – Celta 2:2

Valencia – Sevilla 1:1

Betis – Sevilla 2:1

Sevilla – Getafe 1:0

Elche pi臋膰 ostatnich spotka艅

Elche – Alaves 3:1

Real – Elche 2:2

Elche – Real 1:2

Elche – Villarreal 1:0

Espanyol – Elche 1:2

