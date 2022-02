🇩🇪 Lipsk – Real Sociedad 🇪🇸 Typy, kursy (17.02.2022)

Po Lidze Mistrz贸w do gry wr贸c膮 r贸wnie偶 zesp贸艂 graj膮ce w Lidze Europy. Bardzo ciekawie zapowiada si臋 spotkanie pomi臋dzy RB Lipsk a Realem Sociedad. Poni偶ej przedstawiamy Pa艅stwu zapowied藕 tej rywalizacji!



RB Lipsk – Real Sociedad zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Niemiecki zesp贸艂 bardzo dobrze wszed艂 w 2022 rok. Jak na razie klub spod znaku RedBulla przegra艂 w Bundeslidze jedynie mecz z Bayernem Monachium i to po walce, 2:3. Pozosta艂e zwyci臋stwa spowodowa艂y, 偶e Lipsk znajduje si臋 ju偶 w czo艂owej czw贸rce tabeli. Co wi臋cej, w ka偶dym z sze艣ciu mecz贸w rundy wiosennej pi艂karze Domenico Tedesco strzelali co najmniej dwie bramki.

O dobrej formie nie do ko艅ca mog膮 m贸wi膰 w San Sebastian. Pi艂karze Realu Sociedad w Primera Divisi贸n graj膮 bardzo mocno w kratk臋, chocia偶 ostatnio pokonali 2:0 Granad臋. Z ty艂u g艂owy pozosta艂a jednak bardzo wysoka pora偶ka w Pucharze Kr贸la, gdzie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 Baskowie zostali rozgromieni przez Real Betis 0:4.

Lipsk – Real Sociedad nasze typy

Bior膮c pod uwag臋 ostatni膮 form臋 obu dru偶yn, to w lepszej formie znajduj膮 si臋 gospodarze. Przewidujemy ich zwyci臋stwo, ale najpewniej nie b臋dzie to takie proste.

Nasze typy RB Lipsk 1.89

RB Lipsk i powyżej 2,5 gola w meczu 2.67

Lipsk – Real Sociedad kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

wygrana Lipska, kurs: 1.89

remis, kurs: 3.60

wygrana RSSS, kurs: 4.00

Lipsk – Real Sociedad fakty meczowe

Lipsk w tym roku przegra艂 tylko 1 z 6 spotka艅

W ka偶dym z 6 spotka艅 w tym roku Lipsk zdoby艂 co najmniej dwie bramki

RSSS wygra艂 w tej edycji Ligi Europy tylko dwa mecze

Lipsk pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lipsk – Koeln 3:1

Bayern – Lipsk 3:2

Lipsk – Wolfsburg 2:0

Lipsk – Rostock 2:0

Stuttgart – Lipsk 0:2

Real Sociedad pi臋膰 ostatnich spotka艅

RSSS – Granada 2:0

Valencia – RSSS 0:0

RSSS – Real Betis 0:4

RSSS – Getafe 0:0

RSSS – Atletico 2:0

