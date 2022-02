🇮🇹 Lazio – FC Porto 🇵🇹 Typy, kursy (24.02.2022)

W ramach rewan偶owego meczu 1/16 fina艂u Ligi Europy, Lazio zagra na w艂asnym obiekcie z Porto. Czy portugalski zesp贸艂 utrzyma przewag臋 z pierwszego spotkania i awansuje do kolejnej rundy?

Lazio – FC Porto zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Na papierze dwumecz Lazio – Porto zapowiada艂 si臋 bardzo ciekawie. Pierwszy mecz tych dru偶yn dostarczy艂 wielu emocji. Co ciekawe, to w艂oski klub wyszed艂 na prowadzenie w Porto, a do siatki trafi艂 Zaccagni. Na odpowied藕 gospodarzy nie musieli艣my zbyt d艂ugo czeka膰. W 37. minucie stan rywalizacji wyr贸wna艂 Toni Martinez. Hiszpan zdoby艂 bramk臋 w drugiej po艂owie spotkania, ustalaj膮c stan rywalizacji na 2:1.

Porto ma zatem zaliczk臋, ale to Lazio rozegra drugi mecz na w艂asnym obiekcie. Rzymski klub podchodzi do tego spotkania z brakami kadrowymi. W meczu na pewno nie wyst膮pi膮: Zaccagni oraz Pedro. Pod znakiem zapytania stoi udzia艂 Immobile.

Lazio – FC Porto nasze typy

W rewan偶owym spotkaniu r贸wnie偶 nie powinno zabrakn膮膰 bramek. Spodziewamy si臋 goli z dw贸ch stron.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.75 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.30 Zagraj!

Lazio – FC Porto kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Lazio wygra, kurs: 2.30

Remis, kurs: 3.50

Porto wygra, kurs: 3.10

Lazio – FC Porto fakty meczowe

Lazio wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Porto zanotowa艂o cztery zwyci臋stwa w pi臋ciu ostatnich meczach

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Porto traci艂o gola

Lazio pi臋膰 ostatnich spotka艅

Udinese – Lazio 1:1

FC Porto – Lazio 2:1

Lazio – Bologna 3:0

AC Milan – Lazio 4:0

Fiorentina – Lazio 0:3

FC Porto pi臋膰 ostatnich spotka艅

Moreirense – FC Porto 0:1

FC Porto – Lazio 2:1

FC Porto – Sporting 2:2

Arouca – FC Porto 0:2

FC Porto – Maritimo 2:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Arsenal – Wolverhampton typy, kursy (24.02.2022)