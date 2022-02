GKS Jastrzębie – ŁKS Łódź 🇵🇱 Typy, kursy (26.02.2022)

W swoim pierwszym meczu w rundzie wiosennej piłkarze ŁKS Łódź zmierzą się z GKS Jastrzębie. Czy ekipa z Łodzi rozpocznie drugą połowę sezonu od zwycięstwa?

GKS Jastrzębie – ŁKS Łódź zapowiedź (sobota, 20:30)

GKS rozpoczyna drugą połowę sezonu w naprawdę trudnej sytuacji. Gospodarze rundę jesienną zakończyli na ostatnim miejscu w tabeli z zaledwie trzynastoma punktami na koncie. GKS strzelił do tej pory tylko piętnaście bramek, co niestety stanowi najgorszy wynik w całej lidze.

ŁKS to z kolei w bieżących rozgrywkach ekipa środka stawki. Goście zakończyli pierwszą część sezonu na dziesiątym miejscu. Warto jednak zwrócić uwagę na fakt, że w tym roku stawka jest wyjątkowo ściśnięta. Łodzianie tracą do top 4 zaledwie trzy punkty, to oznacza z kolei, że cały czas znajdują się oni w środku walki o powrót do Ekstraklasy.

GKS Jastrzębie – ŁKS Łódź nasze typy

Stawiamy w tym spotkaniu na zwycięstwo gości oraz under 2.5 gole. Goście nie powinni mieć większych problemów z odniesieniem wygranej.

Nasze typy ŁKS Łódź 1.80 Zagraj!

Zagraj! under 2.5 gole 1.85 Zagraj!

GKS Jastrzębie – ŁKS Łódź kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana gospodarzy: 4.25

remis: 3.60

zwycięstwo gości: 1.80

GKS Jastrzębie – ŁKS Łódź fakty meczowe

GKS zajmuje ostatnie miejsce w tabeli.

Gospodarze strzelili dotychczas tylko piętnaście bramek.

ŁKS traci zaledwie trzy punkty do top 4.

GKS Jastrzębie pięć ostatnich spotkań

GKS Jastrzębie – Goczałkowicie Zdrój 2:0

Ruch Chorzów – GKS Jastrzębie 2:2

Polonia Bytom – GKS Jastrzębie 2:1

GKS Tychy – GKS Jastrzębie 2:2

GKS Jastrzębie – Pniówek-74 Pawłowice 3:1

ŁKS Łódź pięć ostatnich spotkań

ŁKS Łódź – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4:2

ŁKS Łódź – Worskła Połtawa 1:0

ŁKS Łódź – Selimbar 5:0

ŁKS Łódź – Atyrau 2:1

ŁKS Łódź – Rudar 1:1

