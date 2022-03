Lorient – Lyon 🇫🇷 Typy, kursy (04.03.2022)

Pocz膮tek 27. kolejki Ligue1. Gospodarze nadal nie mog膮 by膰 pewni utrzymania na dwana艣cie mecz贸w przed ko艅cem. Olympique Lyon jest daleko od miejsc pucharowych, ale celem oczywi艣cie b臋dzie finisz w ligowej czo艂贸wce.

Lorient – Lyon zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Chyba nikt sobie nie wyobra偶a艂, 偶e Les Gones b臋d膮 na 10. miejscu po 26. kolejkach. Wielokrotny mistrz Francji w 艣rodku tabeli? Tego nie byli艣my w stanie przewidzie膰. Dodatkowo ma k艂opot w postaci fatalnych wyst臋p贸w poza domem. Dwana艣cie mecz贸w i 13 punkt贸w to bilans wr臋cz kompromituj膮cy ten zesp贸艂 podczas delegacji. W tym roku uda艂o si臋 pokona膰 Troyes w wyjazdowych meczach, ale tych znowu nie by艂o tak wiele – trzy – by wyci膮ga膰 z tego wielkie wnioski. Wart jednak doda膰, 偶e forma w 2022 nie jest najgorsza. Cztery wygrane, dwa remisy i dwie pora偶ki. Mog艂o by膰 lepiej – i powinno – ale te偶 nie mog膮 narzeka膰, jak na ten sezon. Warto doda膰, 偶e ju偶 w przysz艂ym tygodniu Olympique Lyon wraca do europejskich puchar贸w. Czas na mecz z Porto w 1/8 fina艂u Ligi Europy.

Lorient, co prawda dwa miejsca nad stref膮 spadkow膮, ale tylko dwa punkty dziel膮 ich tak偶e od ostatniego miejsca. 艢cisk na dole tabeli Ligue1 jest ogromny. Jednym meczem mo偶na wyj艣膰 z ostatniej lokaty ponad kresk臋, a w nast臋pnej koleje przeby膰 troch臋 w drug膮 stron臋. Trudno Breta艅czyk贸w uzna膰 za zesp贸艂 w艂asnego boiska, skoro u siebie zgarn臋li 16pkt. Nie jest to wynik z kategorii 艣wietnych, ale warto doda膰, 偶e s膮 najgorszym wyjazdowiczem. A to mimo tego, 偶e podczas dw贸ch ostatnich delegacji przywie藕li 4pkt, czyli tyle, ile z poprzednich dwunastu!

Lorient – Lyon kursy bukmacher贸w

LV BET oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Lorient wygra, kurs: 4,40

Lyon wygra, kurs: 1,82

Remis, kurs: 3,90

Lorient – Lyon nasze typy

Faworytem b臋d膮 go艣cie, ale jednak typujemy wyr贸wnany mecz. Lyon poza domem spisuje si臋 s艂abo i czujemy, 偶e b臋dzie mia艂 k艂opoty w Bretanii.

Nasze typy Remis do przerwy 1,80 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,82 Zagraj

Lorient – Lyon fakty meczowe

Spotkanie 16. z 10. dru偶yn膮 Ligue1. Obie ekipy dzieli 14pkt: 24 do 38 na korzy艣膰 go艣ci

Lorient zgarn臋艂o 16pkt w domu i osiem na wyjazdach – najgorszy wyjazdowicz w lidze

Lyon poza domem zdoby艂 zaledwie 13pkt w dwunastu meczach

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 1:1

