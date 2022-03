ŁKS Łódź – Korona Kielce 🇵🇱 Typy, kursy (05.02.2022)

Sobotę z pierwszą ligą rozpoczniemy od pojedynku ŁKSu Łódź z Koroną Kielce. Czy ekipie z Łodzi uda się przerwać serię meczów bez wygranej?

ŁKS Łódź – Korona Kielce zapowiedź (sobota, 12:40)

Piłkarze ŁKSu rozpoczęli rundę wiosenną od remisu wynikiem 1:1 z GKSem Jastrzębie. Dla drużyny z Łodzi było to trzecie kolejne spotkanie w lidze bez wygranej. Gospodarze w tym momencie zajmują dziewiąte miejsce w tabeli, jednak ich strata do czołowej czwórki jest naprawdę niewielka, bo wynosi tylko trzy punkty.

Korona również w swoim meczu po przerwie zimowej zanotowała remis. Ekipa z województwa świętokrzyskiego zmuszona była podzielić się punktami ze Stomilem Olsztyn (1:1). Tym samym goście zajmują na ten moment trzecie miejsce w tabeli, a to oznacza, że gdyby zakończyć dzisiaj sezon, to byliby oni najwyżej rozstawioną drużyną w barażach. Do zajmującego drugie miejsce w lidze Widzewa zawodnicy z Kielc tracą już sześć punktów.

ŁKS Łódź – Korona Kielce nasze typy

Postawimy w tym spotkaniu na gości z podpórką oraz under 2.5 gole. Wszystko wskazuje, że będzie to ciekawe i wyrównane spotkanie.

ŁKS Łódź – Korona Kielce kursy bukmacherów

Kursy na ten mecz u bukmachera Superbet prezentują się następująco:

wygrana ŁKSu: 2.35

remis: 3.20

zwycięstwo Korony: 3.05

ŁKS Łódź – Korona Kielce fakty meczowe

Obie ekipy rozpoczęły rundę wiosenną od remisu.

ŁKS traci tylko trzy punkty do top 4.

Oba zespoły straciły dotychczas po dwadzieścia bramek.

ŁKS Łódź pięć ostatnich spotkań

GKS Jastrzębie – ŁKS Łódź 1:1

ŁKS Łódź – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 4:2

ŁKS Łódź – Worskła Połtawa 1:0

ŁKS Łódź – Selimbar 5:0

ŁKS Łódź – Atyrau 2:1

Korona Kielce pięć ostatnich spotkań

Korona Kielce – Stomil Olsztyn 1:1

Korona Kielce – Zagłębie Sosnowiec 1:1

Korona Kielce – Zagłębie Sosnowiec 0:1

Korona Kielce – Aktobe 3:0

Korona Kielce – U. Cluj 6:0

