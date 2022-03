Cracovia – Piast Gliwice 🇵🇱 Typy, kursy (20.03.2022)

Bardzo ciekawie zapowiada si臋 niedzielne starcie pomi臋dzy Cracovi膮 a Piastem Gliwice. Gospodarze w ostatnim czasie nie graj膮 dobrze, a go艣cie z艂apali wreszcie form臋. Szykuje si臋 naprawd臋 wyr贸wnane i interesuj膮ce spotkanie, kt贸re powinno sta膰 na wysokim poziomie jak na standardy Ekstraklasy. Bukmacherzy wi臋ksze szanse na wygran膮 daj膮 gospodarzom, ale go艣cie na pewno b臋d膮 chcieli da膰 z siebie wszystko. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w kt贸rej poznacie pa艅stwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie si臋 z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacher贸w.

Cracovia – Piast Gliwice zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Gospodarze tego meczu zdaj膮 sobie spraw臋 z tego, 偶e w ostatnim czasie ich forma nie wygl膮da tak jakby sobie fani tej ekipy 偶yczyli. Mimo wszystko zawodnicy Cracovii pokazywali ju偶 w tym sezonie, 偶e potrafi膮 gra膰 na naprawd臋 solidnym poziomie i mo偶na spodziewa膰 si臋, 偶e nied艂ugo gospodarze znowu b臋d膮 pokazywali si臋 z dobrej strony.

Go艣cie za to w ostatnim czasie nie przegrywaj膮 i forma Gliwiczan jest naprawd臋 dobra. Mimo wszystko zawodnicy Piasta zdaj膮 sobie spraw臋 z tego, 偶e do ko艅ca sezonu pozosta艂o jeszcze kilka mecz贸w i trzeba utrzyma膰 t膮 dyspozycj臋 przez ten okres. Nie b臋dzie to 艂atwe zadanie, ale ewentualna wygrana w niedziel臋 na pewno da艂aby Piastowi wiele rado艣ci.

Cracovia – Piast Gliwice nasze typy

Piast w ostatnim czasie gra naprawd臋 dobrze i patrz膮c na form臋 ekipy z Krakowa to nie mo偶na wykluczy膰, 偶e go艣cie wyjad膮 z przynajmniej jednym punktem. Szykuje si臋 bardzo wyr贸wnane starcie, kt贸re mo偶e zako艅czy膰 si臋 remisem.

Nasze typy remis 3.10 Zagraj

Zagraj obie dru偶yny strzel膮 gola 1.87 Zagraj

Cracovia – Piast Gliwice kursy bukmacher贸w

Faworytem bukmacher贸w jest Cracovia. Na ich zwyci臋stwo kurs wynosi 2.42. Je艣li kto艣 chcia艂by postawi膰 na remis w starciu Cracovia – Piast Gliwice, to BETFAN ma na to zdarzenie kurs 3.10. Zwyci臋stwo go艣ci wyceniane jest po kursie 3.15.

Cracovia – Piast Gliwice fakty meczowe

Cracovia nie wygra艂a 偶adnego ze swoich ostatnich 4 mecz贸w.

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 3 spotka艅.

Go艣cie nie przegrali od 5 mecz贸w.

Cracovia ostatnie pi臋膰 spotka艅

Cracovia – Pogo艅 Szczecin 1:1

G贸rnik Zabrze – Cracovia 3:0

Cracovia – Bruk-Bet Termalica Nieciecza 1:2

Jagiellonia Bia艂ystok – Cracovia 0:0

Cracovia – Lechia Gda艅sk 2:0

Piast Gliwice ostatnie pi臋膰 spotka艅

Piast Gliwice – Lechia Gda艅sk 1:0

Zag艂臋bie Lubin – Piast Gliwice 0:0

Piast Gliwice – G贸rnik Zabrze 0:0

艢l膮sk Wroc艂aw – Piast Gliwice 1:3

Wis艂a P艂ock – Piast Gliwice 0:2

