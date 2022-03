Lech – Jagiellonia 🇵🇱 Typy, kursy (19.03.2022

To powinno by膰 spotkanie do jednej bramki. Kandydat do tytu艂u, kontra ekipa z drugiej po艂owy tabeli. Lech jednak w obecnej formie nie jest gwarantem kompletu punkt贸w. Z kim i gdzie wygra膰, je艣li nie u siebie z Jagielloni膮?

Lech – Jagiellonia zapowied藕 (sobota, 20:00)

Za nami sze艣膰 wiosennych kolejek, a Lech nie zdoby艂 w nich nawet po艂owy punkt贸w. Potrafi艂 pokona膰 Pogo艅 w Szczecinie 3:0. Po drodze jednak potyka艂 si臋 w Krakowie – dwa razy – czy Gda艅sku. Jednak u siebie powinien punktowa膰 na wysokim poziomie. Do tej pory tylko Rak贸w wywi贸z艂 komplet punkt贸w z Poznania. Poza tym jedena艣cie mecz贸w, w kt贸rych Lech ma bilans 9-2-0. Imponuj膮cy i to powinno by膰 si艂膮 Kolejorza. Podobnie jak najnowszy transfer. Korzystaj膮c z obecnej sytuacji, Lech zatrudni艂 swojego wychowanka – Tomasza K臋dziore. To powinno by膰 kolejne wzmocnienie zespo艂u.

Jagiellonia wiosn膮 pokona艂a tylko G贸rnik w Zabrzu. To by艂a niespodzianka, ale generalnie trudno doszukiwa膰 si臋 pozytyw贸w w ich grze. Niezbyt przyjemnie ogl膮da si臋 zesp贸艂 Piotra Nowaka. Nie ma w tym jego wielkiej winy. Dosta艂 sk艂ad s艂aby i brakowa艂o wzmocnie艅 zim膮. Sytuacja wzgl臋dnie spokojna, gdy偶 maj膮 6pkt przewagi nad stref膮 spadkow膮. Nadal jednak nie mog膮 by膰 w 100% spokojni o byt ligowy.

Lech – Jagiellonia kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Lech wygra, kurs: 1,37

Jagiellonia wygra, kurs: 8,00

Remis, kurs:5,00

Lech – Jagiellonia nasze typy

Dwa typy w kierunku gospodarzy. Czysta jedynka bezpieczniejsza, wygrana do zera ryzykowniejsza, ale z wy偶szym kursem.

Nasze typy Lech 1,37 Zagraj

Zagraj Lech do 0 2,14 Zagraj

Lech – Jagiellonia fakty meczowe

Spotkanie lidera z 12. dru偶yn膮 tabeli Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 19pkt: 49 do 30 na korzy艣膰 gospodarzy

Lech Pozna艅 ma najlepszy domowy bilans w lidze, obok Pogoni i Wis艂y P艂ock, co daje 29pkt w dwunastu meczach

Kolejorz tej wiosny zdoby艂 8pkt w sze艣ciu spotkaniach

Jagiellonia wiosn膮 notuje bilans 1-3-2, czyli 6pkt w sze艣ciu grach

Bia艂ostoczanie zdobyli 12pkt w wyjazdowych meczach

Jesieni膮 na Podlasiu g贸r膮 by艂 Jaga – 1:0

