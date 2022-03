Arka Gdynia – GKS Katowice 🇵🇱 Typy, kursy (19.03.2022)

Naprzeciw siebie stan膮 dwie znane marki. Arka Gdynia i GKS Katowice to tak偶e dwie ekipy, kt贸re w tym roku jeszcze nie przegra艂y. Po stronie gospodarzy m贸wimy nawet o zespole, kt贸ry zaliczy艂 komplet zwyci臋stw w 2022 roku!

Arka Gdynia – GKS Katowice zapowied藕 (sobota, 20:30)

艢wietny start w nowym roku zalicza Arka Gdynia. Ekipa znad morza wygra艂a wszystkie trzy mecze ligowe. Te spotkanie rozdzieli艂a pora偶ka w Pucharze Polski z Rakowem. Tam jednak m贸wili艣my o dodatku do ligowego grania. Tutaj Arka chce wr贸ci膰 do Ekstraklasy. Obecnie czwarte miejsce i 5pkt straty do drugiego Widzewa. Tego samego, kt贸ry uda艂o im si臋 rozbi膰 na inauguracje roku a偶 5:2. A m贸wimy o spotkaniu w 艁odzi! Dodajmy do tego kolejne pi臋膰 goli w z Odr膮 i G贸rnikiem Polkowice i widzimy naprawd臋 dobrze pracuj膮c膮 maszyn臋.

GKS Katowice tak偶e dobrze wesz艂a w nowy rok. Oczywi艣cie przy Bukowej cele s膮 inne. Nazwa mo偶e robi wra偶enie, ale nadal m贸wimy o beniaminku. Tutaj celem b臋dzie spokojne utrzymanie i zbudowanie fundament贸w pod kolejne sezony. Rozpocz臋li od dw贸ch remis贸w i zwyci臋stwa. Triumf uda艂o si臋 przywie藕膰 z Sosnowca podczas derb贸w. Dla 艢l膮zak贸w wygrana w Zag艂臋biu D膮browskim smakuje podw贸jnie. Po meczu w Gdyni, p贸藕niej powinni zgarn膮膰 kolejne punkty, gdy偶 b臋d膮 mieli naprawd臋 sprzyjaj膮cy terminarz.

Arka Gdynia – GKS Katowice kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Arka wygra, kurs: 1,79

GKS wygra, kurs: 4,20

Remis, kurs: 3,65

Arka Gdynia – GKS Katowice nasze typy

Stawiamy na kolejne zwyci臋stwo gospodarzy. Mimo wszystko GieKSa jest w stanie, by ustrzeli膰 przynajmniej jednego gola nad morzem.

Arka Gdynia – GKS Katowice fakty meczowe

Spotkanie 4. z 13. dru偶yn膮 w tabeli. Obie ekipy dzieli 10pkt: 38 do 28 na korzy艣膰 gospodarz

Arka Gdynia wgra艂a komplet trzech mecz贸w w tym roku, je艣li chodzi o lig臋. Strzelili w nich 10 goli

GKS Katowice zdoby艂 5pkt, z bilansem 1-2-0

Jesieni膮 w Katowicach Arka wygra艂a 4:2

Inne mecze

