Mirandes – Ponferradina 🇪🇸 Typy, kursy (27.03.2022)

Choć na papierze starcie Mirandes – Ponferradina nie zapowiada się na najciekawsze, to fani mogą spodziewać się naprawdę interesującego meczu, który powinien stać na wysokim poziomie jak na standardy zaplecza La Ligi. Mimo wszystko bukmacherzy minimalnie większe szanse na wygraną dają gospodarzom, którzy w tym sezonie grają gorzej od swoich rywali. Szykuje się wyrównany mecz, który będzie bardzo ważny dla tych dwóch ekip. Zapraszamy do przeczytania zapowiedzi tego spotkania w której poznacie państwo przedmeczowy opis starcia oraz zapoznacie się z typami i kursami zaprezentowanymi przez bukmacherów.

Mirandes – Ponferradina zapowiedź (niedziela, 14:00)

Gospodarze tego meczu do baraży tracą w tym momencie dwanaście punktów, a nad strefą spadkową mają dziewięć oczek przewagi. Sytuacja ekipy Mirandes nie jest więc idealna i na pewno ta ekipa będzie chciała pokazać się z jak najlepszej strony w tej ostatniej części sezonu. Niedzielne spotkanie nie będzie należało do tych najłatwiejszych, ale gospodarzy na pewno stać na zdobycie przynajmniej jednego punktu na własnym obiekcie.

Goście za to są na ostatniej pozycji dającej baraże i walka o te miejsca będzie pewnie trwała do samego końca sezonu. Mimo wszystko gracze Ponferradiny wiedzą, że wszystko jest w ich rękach i jeśli będą prezentowali się dobrze w tej ostatniej części sezonu to będą mieli szansę żeby awansować do La Ligi. Niedzielne starcie zapowiada się na trudne do wygrania, ale jeśli goście chcą walczyć o wysokie miejsca to muszą takie mecze wygrywać.

Mirandes – Ponferradina nasze typy

Goście grają w tym sezonie lepiej, ale to gospodarze wygrali dwa mecze z rzędu i w niedzielę zagrają na własnym obiekcie. Szykuje się wyrównane starcie, które może zakończyć się remisem.

Nasze typy remis 3.10 Zagraj

Zagraj obie drużyny strzelą gola 1.95 Zagraj

Mirandes – Ponferradina kursy bukmacherów

Faworytem bukmacherów jest Mirandes. Na ich zwycięstwo kurs wynosi 2.40. Jeśli ktoś chciałby postawić na remis w starciu Mirandes – Ponferradina, to Superbet ma na to zdarzenie kurs 3.10. Zwycięstwo gości wyceniane jest po kursie 3.20.

Mirandes – Ponferradina fakty meczowe

Gospodarze nie zachowali czystego konta od 7 meczów.

Goście nie przegrali od 6 spotkań.

Ponferradina nie wygrała od 4 meczów.

Mirandes ostatnie pięć spotkań

Real Sociedad B – Mirandes 1:3

Mirandes – Cartagena 2:1

Leganes – Mirandes 2:0

Mirandes – Tenerife 2:1

Almeria – Mirandes 2:1

Ponferradina ostatnie pięć spotkań

Ponferradina – Eibar 2:2

Malaga – Ponferradina 0:0

Ponferradina – Ibiza 1:1

Alcorcon – Ponferradina 2:2

Gijon – Ponferradina 2:3

Dołącz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, która będzie całkowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Dołącz do nas

Inne typy

Włochy – Macedonia Północna (24.03.2022)