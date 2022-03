🇲🇹 Malta – Azerbejdżan 🇦🇿 Typy, kursy (25.03.2022)

Malta raczej kojarzy nam si臋 z wymarzonymi wakacjami. Jednak nie w tym celu Azerbejd偶an przyje偶d偶a na wysp臋 na morzu 艢r贸dziemnym. W pi膮tkowy wiecz贸r obie ekipy zagraj膮 w meczu towarzyskim.聽

Malta – Azerbejd偶an zapowied藕 (pi膮tek, 19:00)

Mecz ekip, kt贸ry raczej nie wzbudzi zainteresowania poza kibicami obu reprezentacji. Oba zespo艂y w eliminacjach do katarskiego mundialu zaj臋艂y ostatnie miejsca w swoich grupach. Tyle 偶e odby艂o si臋 to troch臋 w innym stylu. Azerowie zdobyli zaledwie jeden punkt i to po remisie w Irlandii. Poza tym przegrali np. dwukrotnie z Luksemburgiem! To kompromituj膮cy bilans pi艂ki, kt贸ra przecie偶 przed chwil膮 gra艂a nawet w Lidze Mistrz贸w. Tyle 偶e mowa o przyjezdnych g艂贸wnie, wszak lokalny futbol nadal stoi na niskim poziomie.

Malta te偶 by艂a ostatnia, ale jednak uda艂o im si臋 wygra膰. A偶 4pkt zgarn臋li na Cyprze – wygrana i remis. Dodatkowo uda艂o im si臋 zremisowa膰 sensacyjnie na S艂owacji. To nadal kopciuszek europejskiego futbolu. Tutaj ani reprezentacja, ani tym bardziej kluby nie potrafi膮 osi膮gn膮膰 interesuj膮cych rezultat贸w. Ale u siebie powinni by膰 trudnym rywalem, zw艂aszcza dla takich Azer贸w, kt贸rzy ostatnio nie zachwycaj膮.

Malta – Azerbejd偶an kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Malta wygra, kurs: 3,45

Azerbejd偶an wygra, kurs: 2,17

Remis, kurs: 3,30

Malta – Azerbejd偶an nasze typy

Mecz towarzyski, stawki nie ma, wi臋c mogliby jedni i drudzy spr贸bowa膰 zagra膰 bez kalkulacji. Spodziewamy si臋 wyr贸wnanego meczu, w kt贸rym oba zespo艂y strzel膮 gola.

Nasze typy Remis 3,15 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 2,30 Zagraj

Malta – Azerbejd偶an fakty meczowe

Mecz towarzyski dru偶yn nisko notowanych w rankingu FIFA

W eliminacjach do mundialu w Katarze Malta zaj臋艂a ostatnie miejsce w swojej grupie zdobywaj膮c 5pkt

Azerbejd偶an te偶 by艂 ostatni i zgarn膮艂 ledwie punkt

Ostatni mecz tych ekip mia艂 miejsce w 2018 roku. W贸wczas pad艂 remis 1:1

