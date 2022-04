Miedź Legnica – Resovia 🇵🇱 Typy, kursy (2.02.2022)

W sobotnie popo┼éudniu do gry wkracza, wci─ů┼╝ niepokonany na wiosn─Ö, lider Fortuna 1. Ligi. Mied┼║ Legnica podejmie bowiem przed w┼éasn─ů publiczno┼Ťci─ů Resovi─Ö.┬á

Mied┼║ Legnica – Resovia zapowied┼║ (sobota, 12:40)

Dru┼╝yna Miedzi Legnica wci─ů┼╝ nie zazna┼éa jeszcze wiosn─ů smaku pora┼╝ki. Pi┼ékarze z Legnicy wygrali cztery z pi─Öciu rozegranych w rundzie wiosennej spotka┼ä. Urwa─ç punkty dru┼╝ynie Miedzi zdo┼éa┼éa tylko Korona Kielce. Legniczanie pewnie krocz─ů po awans do PKO BP Ekstraklasy i wszystko wskazuje na to, ┼╝e w sobot─Ö powinni dopisa─ç do swojego konta kolejne trzy punkty.

Resovia bowiem nie radzi sobie wiosn─ů r├│wnie dobrze co Mied┼║ Legnica. Pi┼ékarze z Rzeszowa przegrali trzy z czterech rozgrywanych na wiosn─Ö spotka┼ä. Trzy punkty rzeszowianom uda┼éo si─Ö wywalczy─ç tylko w meczu z jedn─ů z czerwonych latarni ligi – GKS-em Jastrz─Öbie. Przewaga Resovii nad stref─ů spadkow─ů wynosi w tym momencie dziesi─Ö─ç punkt├│w i cho─ç wydaje si─Ö, ┼╝e spadek jest w tym sezonie raczej ma┼éo prawdopodobny, to dla ┼Ťwi─Ötego spokoju ekipa z Rzeszowa powinna postara─ç si─Ö o dopisanie do swojego konta jeszcze kilka oczek.

Mied┼║ Legnica – Resovia nasze typy

Nie zdziwimy si─Ö je┼Ťli spotkanie zako┼äczy si─Ö pewnym zwyci─Östwem Miedzi.

Mied┼║ Legnica – Resovia kursy bukmacher├│w

Bukmacher Superbet przygotowa┼é na to spotkanie nast─Öpuj─ůce kursy:

wygrana Miedzi, kurs: 1.68

remis, kurs: 3.60

wygrana Resovii, kurs: 5.20

Mied┼║ Legnica – Resovia fakty meczowe

Mied┼║ Legnica pozostaje na wiosn─Ö dru┼╝yn─ů niepokonan─ů

Resovia przegra┼éa na wiosn─Ö tylko trzy spo┼Ťr├│d czterech spotka┼ä

Miedź straciła na wiosnę tylko dwie bramki

Mied┼║ Legnica – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

┼üKS – Mied┼║ Legnica 0:1

Mied┼║ Legnica – Korona Kielce 1:1

GKS Jastrz─Öbie – Mied┼║ Legnica 0:2

Mied┼║ Legnica – Puszcza Niepo┼éomice 3:1

Skra Cz─Östochowa – Mied┼║ Legnica 0:2

Resovia – pi─Ö─ç ostatnich spotka┼ä

G├│rnik ┼ü─Öczna – Resovia 0:4

Resovia – ┼üKS 1:2

Korona Kielce – Resovia 2:1

Resovia – GKS Jastrz─Öbie 1:0

Puszcza Niepołomice 1:0

