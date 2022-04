Puszcza Niepołomice – Arka Gdynia 🇵🇱 Typy, kursy (10.04.2022)

W spotkaniu dwudziestej si贸dmej kolejki Fortuna 1. Ligi zmierz膮 si臋 dwie dru偶yny, z kt贸rych jedna musi ca艂y czas walczy膰 o utrzymanie si臋 na zapleczu ekstraklasy, a druga marzy o wywalczeniu bezpo艣redniego awansu do pi艂karskiej elity. Puszcza Niepo艂omice podejmie na w艂asnym boisku Ark臋 Gdynia.聽

Puszcza Niepo艂omice – Arka Gdynia zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Puszcza Niepo艂omice jest obecnie dopiero pi臋tnast膮 si艂膮 Fortuna 1. Ligi. Gospodarz niedzielnego spotkania wygra艂 zaledwie jeden z pi臋ciu ostatnich mecz贸w i w tym momencie jego przewaga nad stref膮 spadkow膮 wynosi zaledwie dwa oczka. W przypadku pora偶ki z o wiele silniejszym rywalem w Niepo艂omicach z pewno艣ci膮 zrobi si臋 gor膮co, bowiem perspektywa spadku stanie si臋 coraz bardziej wyra藕na, a do ko艅ca sezonu pozostanie niewiele czasu.

O wiele spokojniej do kolejnych spotka艅 podchodzi膰 mo偶e dru偶yna Arki, cho膰 oni oczywi艣cie r贸wnie偶 maj膮 swoje cele na obecny sezon. W Gdyni na pewno chcieliby uzyska膰 bezpo艣redni awans do PKO BP Ekstraklasy, jednak przebudzenie Widzewa sprawia, 偶e mo偶e by膰 o to niezwykle trudno. Wydaje si臋 jednak, 偶e je艣li Arce uda si臋 utrzyma膰 bie偶膮c膮 form臋, to nie powinni mie膰 problem贸w ze znalezieniem si臋 w strefie bara偶owej.

Puszcza Niepo艂omice – Arka Gdynia nasze typy

Wydaje si臋, 偶e Arka Gdynia powinna poradzi膰 sobie w niedziel臋 z walcz膮cym o utrzymanie rywalem.

Nasze typy Arka Gdynia 2.20 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.72 Zagraj

Puszcza Niepo艂omice – Arka Gdynia kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Puszczy, kurs: 3.30

remis, kurs: 3.30

wygrana Arki, kurs: 2.20

Puszcza Niepo艂omice – Arka Gdynia fakty meczowe

Puszcza wygra艂a zaledwie jedno z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Arka wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Cztery z pi臋ciu ostatnich bezpo艣rednich spotka艅 tych dru偶yn zako艅czy艂y si臋 zwyci臋stwem Arki

Puszcza Niepo艂omice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Puszcza Niepo艂omice – Zag艂臋bie Sosnowiec 1:1

Chrobry G艂og贸w – Puszcza Niepo艂omice 2:2

Wis艂a Krak贸w – Puszcza Niepo艂omice 5:0

Sandecja – Puszcza Niepo艂omice 1:0

Puszcza Niepo艂omice – Podbeskidzie 4:2

Arka Gdynia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Tychy – Arka Gdynia 0:2

Arka Gdynia – Skra Cz臋stochowa 3:2

Arka Gdynia – GKS Katowice 2:2

Odra Opole – Arka Gdynia 1:3

Arka Gdynia – G贸rnik Polkowice 2:0

