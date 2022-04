Lille – Lens 🇫🇷 Typy, kursy (16.04.2022)

Cho膰 w walce o tytu艂 mistrza Francji wszystkie karty zosta艂y ju偶 rozdane, to do obsadzenia wci膮偶 pozostaje kilka miejsc w europejskich pucharach. Jednymi z g艂贸wnych do tego kandydat贸w s膮 pi艂karze Lille i Lens, kt贸rzy zmierz膮 si臋 ze sob膮 w bezpo艣rednim starciu.聽

Lille – Lens zapowied藕 (sobota, 21:00)

Gospodarze radz膮 sobie w ostatnich tygodniach naprawd臋 dobrze. Ju偶 od o艣miu ligowych spotka艅 nie zaznali smaku pora偶ki i cho膰 nader cz臋sto przytrafiaj膮 im si臋 remisy, to wystarcza to, aby pozostawa膰 w gronie kandydat贸w do gry w europejskich pucharach. Walka o miejsca w Lidze Mistrz贸w, Lidze Europy i Lidze Konferencji mo偶e by膰 jednak wyj膮tkowo zaci臋ta, gdy偶 uwik艂ane w ni膮 jest a偶 osiem ekip. Ka偶dy punkt w starciach z bezpo艣rednimi rywalami mo偶e by膰 wi臋c na wag臋 z艂ota.

Pomimo tego, 偶e Lens zaliczy艂o ostatnio dwie ligowe pora偶ki, to w starciu z Lille nie s膮 skazani na pora偶k臋. W tabeli go艣cie maj膮 zaledwie jeden punkt straty do gospodarzy, a ewentualne zwyci臋stwo mog艂oby pozwoli膰 im wskoczy膰 na si贸dme miejsce w stawce. Dopisuj膮c do swojego konta komplet punkt贸w zmniejszyliby tak偶e strat臋 dziel膮c膮 ich od miejsca w Lidze Konferencji Europy, kt贸ra na ten moment wynosi cztery oczka.

Lille – Lens nasze typy

Zapowiada si臋 nam bardzo zaci臋te starcie, ale wydaje si臋, 偶e minimalnym faworytem pozostaj膮 gospodarze.

Nasze typy Lille 2.01

Poniżej 2.5 gola 1.79

Lille – Lens kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lille, kurs: 2.01

remis, kurs: 3.45

wygrana Lens, kurs: 3.70

Lille – Lens fakty meczowe

Lille nie przegra艂o 偶adnego z o艣miu ostatnich spotka艅 ligowych

Lens przegra艂o a偶 dwa spo艣r贸d ostatnich pi臋ciu mecz贸w w Ligue 1

Tylko w jednym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Lille pad艂y wi臋cej ni偶 dwie bramki

Lille – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Angers – Lille 1:1

Lille – Bordeaux 0:0

Nantes – Lille 0:1

Lille – Chelsea 1:2

Lille – St. Etienne 0:0

Lens – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lens – Nice 3:0

Strasbourg – Lens 1;0

Lens – Clermont 3:1

Metz – Lens 0:0

Lens – Brest 0:1

