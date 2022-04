Stomil Olsztyn – GKS Katowice 🇵🇱 Typy, kursy (19.04.2022)

Dwudziesta 贸sma kolejka Fortuna 1. Ligi przyniesie nam jedno z kluczowych star膰 w kontek艣cie utrzymania. Stomil Olszty podejmie przed w艂asn膮 publiczno艣ci膮 dru偶yn臋 GKS-u Katowice.聽

Stomil Olsztyn – GKS Katowice zapowied藕 (wtorek, 20:30)

Kibice w Olsztynie nie maj膮 w ostatnim czasie zbyt wielu powod贸w do optymizmu. Ich ulubie艅cy ca艂y czas plasuj膮 si臋 na miejscu w strefie spadkowej i ko艅c贸wka sezonu zapowiada si臋 nerwowo. Na ten moment Stomil traci do pi臋tnastej Puszczy Niepo艂omice trzy punkty i rozegra艂 o jedno spotkanie mniej od niepo艂omiczan. Trzy punkty zdobyte w meczu z GKS-em mog艂yby wi臋c znacznie zbli偶y膰 olsztynian do utrzymania, zw艂aszcza, 偶e katowiczanie r贸wnie偶 s膮 ekip膮 zagro偶on膮 spadkiem.

GKS ma jednak w tym momencie pi臋膰 oczek przewagi nad stref膮 spadkow膮. Ju偶 dzisiaj przewaga ta mo偶e stopnie膰 do zaledwie dw贸ch punkt贸w, wi臋c wyjazd do Olsztyna mo偶e si臋 okaza膰 dla katowiczan kluczowy. GKS nie imponuje jednak w ostatnim czasie form膮 i z pewno艣ci膮 nie b臋d膮 w tym spotkaniu faworytem. Go艣cie maj膮 na swoim koncie seri臋 trzech kolejnych pora偶ek z rz臋du i mo偶liwe, 偶e we wtorek przed艂u偶y si臋 ona ju偶 do czterech przegranych spotka艅.

Stomil Olsztyn – GKS Katowice nasze typy

Wed艂ug bukmacher贸w minimalnym faworytem tego meczu jest dru偶yna z Katowic, ale ze wzgl臋du na swoj膮 niepewn膮 sytuacj臋 w tabeli, Stomil mo偶e wyj艣膰 na to spotkanie wyj膮tkowo zmotywowany. Nie zdziwi nas wi臋c zwyci臋stwo gospodarzy.

Nasze typy Stomil Olsztyn 2.75

Poni偶ej 2.5 gola 1.70

Stomil Olsztyn – GKS Katowice kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Stomilu, kurs: 2.75

remis, kurs: 3.25

wygrana GKS-u, kurs: 2.60

Stomil Olsztyn – GKS Katowice fakty meczowe

GKS ma seri臋 trzech kolejnych pora偶ek z rz臋du

Stomil jest niepokonany od dw贸ch spotka艅

GKS nie przegra艂 偶adnego z pi臋ciu ostatnich mecz贸w wyjazdowych

Stomil Olsztyn – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Mied藕 Legnica – Stomil Olsztyn 1:2

Resovia – Stomil Olsztyn 1:1

Stomil Olsztyn – Odra Opole 1:2

Wis艂a P艂ock – Stomil Olsztyn 2:1

Stomil Olsztyn – G贸rnik Polkowice 0:4

GKS Katowice – pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Katowice – Odra Opole 1:3

GKS Katowice – Widzew 艁贸d藕 0:2

GKS Katowice – G贸rnik Polkowice 1:2

Arka Gdynia – GKS Katowice 2:2

GKS Katowice – Chrobry G艂og贸w 0:0

