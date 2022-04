Liverpool – Everton 🇬🇧 Typy, kursy (24.04.2022)

Liverpool od kilku tygodni traci jeden punkt do Manchesteru City. Kolejn膮 przeszkod膮 na drodze The Reds b臋dzie ich lokalny rywal, Everton. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tej derbowej rywalizacji.



Liverpool – Everton zapowied藕 (niedziela, 17:30)

Liverpool od d艂u偶szego czasu znajduje si臋 w doskona艂ej formie. Pi艂karze Jurgena Kloppa ostatnimi czasy regularnie si臋gaj膮 po trzy punkty w kolejnych spotkaniach Premier League – wyj膮tkiem by艂o tylko hitowe starcie przeciwko Manchesterowi City, w kt贸rym pad艂 remis 1:1. Aby znale藕膰 ostatni膮 pora偶k臋 Liverpoolu w lidze angielskiej musieliby艣my cofn膮膰 si臋 do 28 grudnia ubieg艂ego roku i konfrontacji z Leicester, w kt贸rej Lisy triumfowa艂y 1:0.

W gorszej sytuacji znajduje si臋 Everton, kt贸ry ca艂y czas walczy o utrzymanie. Na ten moment ekipa z niebieskiej cz臋艣ci miasta ma punkt przewagi nad stref膮 spadkow膮. W poprzednich dw贸ch starciach Everton zdo艂a艂 ugra膰 4 punkty. Zebra艂o si臋 na to zwyci臋stwo nad Manchesterem United 1:0 oraz remis z Leicester 1:1.

Liverpool – Everton nasze typy

Liverpool – Everton kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana聽 Liverpoolu, kurs: 1.16

remis, kurs: 8

wygrana Evertonu, kurs: 18.5

Liverpool – Everton fakty meczowe

Liverpool po raz ostatni przegra艂 w lidze pod koniec ubieg艂ego roku

Poprzednie derby na Anfield zako艅czy艂y si臋 wygran膮 go艣ci 2:0

Everton nie przegra艂 dw贸ch ostatnich ligowych mecz贸w

Liverpool – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liverpool – Manchester United 4:0

Manchester City – Liverpool 2:3

Liverpool – Benfica 3:3

Manchester City – Liverpool 2:2

Benfica – Liverpool 1:3

Everton – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Everton – Leicester 1:1

Everton – Manchester United 1:0

Burnley – Everton 3:2

West Ham – Everton 2:1

Crystal Palace – Everton 4:0

