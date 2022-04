Bologna – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (27.04.2022)

Na najbli偶sz膮 艣rod臋 zaplanowano zaleg艂e spotkanie pomi臋dzy Bologn膮 a Interem Mediolan. Dla go艣ci ten mecz b臋dzie okazj膮 aby wskoczy膰 na pozycj臋 lidera Serie A.



Bologna – Inter Mediolan zapowied藕 (艣roda, 20:15)

W tabeli w艂oskiej Serie A pi艂karze Interu Mediolan trac膮 do AC Milanu dwa punkty, ale w艂a艣nie teraz rozegraj膮 zaleg艂 mecz 20. kolejki przeciwko Bolonii. Przypomnijmy, 偶e spotkanie mia艂o to mia艂o odby膰 si臋 6 stycznia, ale nie dosz艂o do skutku wobec zaka偶e艅 koronawirusem w zespole gospodarzy.

Inter Mediolan ostatnimi czasy kroczy od zwyci臋stwa do zwyci臋stwa. Podopieczni Simone Inzaghiego wygrali wszystkie cztery ostatnie spotkania ligowe. W ostatni weekend u siebie Inter nie mia艂 wi臋kszych k艂opot贸w z rozbiciem AS Romy, kt贸ra zosta艂a pokonana 3:1. Tymczasem Bologna zajmuje spokojne miejsce w 艣rodku stawki Serie A maj膮c na koncie 39 punkt贸w. Przewaga 14 oczek nad stref膮 spadkow膮 powoduje, 偶e pi艂karze Sinisy Mihajlovicia s膮 ju偶 bezpieczni i nie spadn膮 z ligi.

Bologna – Inter Mediolan nasze typy

Zak艂adamy, 偶e mistrzowie W艂och odnios膮 kolejne zwyci臋stwo i wskocz膮 na pozycj臋 lidera.

Nasze typy Inter 1.42 ZAGRAJ

ZAGRAJ Inter Mediolan handicap (-1,5) 2.17 ZAGRAJ

Bologna – Inter Mediolan kursy bukmacher贸w

Kursy na ten mecz u bukmachera LV BET prezentuj膮 si臋 nast臋puj膮co:

wygrana Bolonii: 7.50

remis: 4.95

wygrana Interu: 1.42

Bologna – Inter Mediolan fakty meczowe

Inter w przypadku zwyci臋stwa wskoczy na pozycj臋 lidera

Inter wygra艂 4 ostatnie ligowe mecze

Obie dru偶yny w tabeli rozdzielaj膮 33 punkty na korzy艣膰 Interu

Bologna pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bologna – Udinese 2:2

Juventus – Bologna 1:1

Bologna – Sampdoria 2:0

Milan – Bologna 0:0

Bologna – Atalanta 0:1

Inter Mediolan pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – Roma 3:1

Inter – Milan 3:0

Spezia – Inter 1:3

Inter – Hellas 2:0

Juventus – Inter 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Chrobry – Resovia