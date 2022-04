Juventus – Venezia 🇮🇹 Typy, kursy (01.05.2022)

Mecz Dawida z Goliatem. Juventus powalczy jeszcze o trzecie miejsce, za艣 Venezia lada moment powr贸ci do Serie B. Zdecydowanym faworytem s膮 gospodarze, kt贸rzy nie powinni mie膰 k艂opot贸w z wygran膮.

Juventus – Venezia zapowied藕 (niedziela, 12:30)

Nie ma w膮tpliwo艣ci, kto tutaj jest faworytem. Juventus w poniedzia艂ek troch臋 szcz臋艣liwie, ale pokona艂 Sassuolo 2:1. Teraz meczem z Venezi膮 mog膮 przyklepa膰 awans do Ligi Mistrz贸w. Potrzebuj膮 do tego wygranej oraz potkni臋cia Romy w ich meczu. Jedno i drugie do zrobienia. Zreszt膮 nawet, je艣li nie teraz, to lada moment Juve w czw贸rce si臋 znajdzie. Jednak ekipa Wojciecha Szcz臋snego mo偶e tak偶e znale藕膰 si臋 na podium. Punkt straty do Napoli to niewiele, a terminarz wcale nie jest najgorszy w najbli偶szym czasie.

Venezia ju偶 jedn膮 nog膮 w Serie B. 6pkt straty do bezpiecznej strefy to du偶o w perspektywie ko艅c贸wki sezonu. Do tego mecze z Juve czy Rom膮 nie pomog膮 w zdobywaniu punkt贸w. Oczywi艣cie poza tym starcia z Cagliari czy Salernitan膮, a wi臋c bezpo艣rednimi rywalami w walce o utrzymanie. Warto jednak doda膰, 偶e Venezia jest w fatalnej formie. Osiem kolejnych pora偶ek to jedna wielka katastrofa. Nie ma niczego pozytywnego, co mog艂oby sugerowa膰 ich szans臋 na pozostanie w elicie.

Juventus – Venezia kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Juventus wygra, kurs: 1,24

Venezia wygra, kurs: 11,50

Remis, kurs: 6,30

Juventus – Venezia nasze typy

Szykujemy si臋 na zdecydowane zwyci臋stwo gospodarzy, kt贸rzy nie powinni mie膰 z nim najmniejszych k艂opot贸w.

Nasze typy Juventus powy偶ej 2,5 bramki 1,95 Zagraj

Zagraj Juventus wygra do 0 1,86 Zagraj

Juventus – Venezia fakty meczowe

Mecz czwartej z ostatni膮 dru偶yn膮 Serie A. Obie ekipy dziel膮 44pkt: 66 do 22 na korzy艣膰 gospodarzy, kt贸rzy maj膮 trzy razy tyle punkt贸w, co rywal

Juventus traci punkt do trzeciego Napoli i ma zapas o艣miu nad pi膮t膮 Rom膮. Tym meczem mog膮 przyklepa膰 awans do Ligi Mistrz贸w na przysz艂y sezon

Juve tak偶e zagra za nied艂ugo w finale Pucharu W艂och z Interem

Venezia zamyka ligow膮 tabel臋 i notuje serie o艣miu pora偶ek z rz臋du

W pierwszym meczu tych ekip by艂o 1:1 na Stadio Pierluigi Penzo

