Górnik Łęczna – Bruk-Bet Termalica 🇵🇱 Typy, kursy (09.05.2022)

Mecz ostatniej szansy dla obu klub贸w. G贸rnik 艁臋czna tylko wygrywaj膮c przed艂u偶y swoje szans臋 na utrzymanie. Bruk-Bet Termalica w przypadku triumfu zbli偶y si臋 do bezpiecznej strefy na punkt. Jest o co gra膰, a to zwiastuje ciekawe widowisko na Lubelszczy藕nie.

G贸rnik 艁臋czna – Bruk-Bet Termalica zapowied藕 (poniedzia艂ek, 18:00)

Nie ma co si臋 czarowa膰, ostatni dzwonek na pobudk臋. O ile w przypadku go艣ci ten dzwonek jeszcze mo偶e pozwoli膰 na utrzymanie si臋 praktycznie bez ogl膮dania na rywali. O tyle gospodarze s膮 bardzo mocno zale偶ni od reszty. Dla nich celem jest tylko i wy艂膮cznie komplet punkt贸w w trzech ostatnich meczach. Je艣li G贸rnik 艁臋czna potknie si臋 w kt贸rymkolwiek ze spotka艅, w贸wczas wr贸ci do I ligi. Trudno sobie wyobrazi膰 scenariusz, w kt贸rym zielono-czarni utrzymuj膮 si臋 w Ekstraklasie, ale na pewno b臋d膮 pr贸bowa膰. Zw艂aszcza przed swoimi kibicami, w przedostatnim domowym spotkaniu tego sezonu.

Bruk-Bet Termalica Nieciecza ostatnio si臋 obudzi艂a. Niez艂y pocz膮tek rundy, a potem zapa艣膰. Wydawa艂o si臋, 偶e ju偶 dawno po dru偶ynie spod Tarnowa. Tymczasem efektowny triumf we Wroc艂awiu – 4:0 nad 艢l膮skiem – pozwoli艂 na powr贸t si艂 witalnych do Niecieczy. Tydzie艅 p贸藕niej 1:0 z Wis艂膮 P艂ock i dzisiaj licz膮 na przed艂u偶enie serii. Ewentualna wygrana w 艁臋cznej da艂aby awans na 16. pozycje i punkt straty do bezpiecznego 艢l膮ska. S艂onie maj膮 o co gra膰 i b臋d膮 nieznacznym faworytem, mimo 偶e na wyjazdach zdobyli w tym sezonie tylko 10pkt.

G贸rnik 艁臋czna – Bruk-Bet Termalica kursy bukmacher贸w

Superbet oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

G贸rnik wygra, kurs: 2,85

Termalica wygra, kurs: 2,55

Remis, kurs: 3,35

G贸rnik 艁臋czna – Bruk-Bet Termalica nasze typy

Jedni i drudzy nie mog膮 sobie pozwoli膰 na defensywn膮 gr臋. Dla obu ekip liczy si臋 tylko zwyci臋stwo. Liczymy na ofensywny futbol, w kt贸rym wpadnie kilka goli z obu stron.

Nasze typy Obie strzel膮 1,75 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,95 Zagraj

G贸rnik 艁臋czna – Bruk-Bet Termalica fakty meczowe

Spotkanie dw贸ch ostatnich dru偶yn Ekstraklasy. Gospodarze maj膮 27pkt, za艣 go艣cie 30

G贸rnik 艁臋czna je艣li nie wygra, ju偶 dzisiaj zostanie pierwszym spadkowiczem. Z kolei wygrana pozwoli艂aby im uciec z ostatniego miejsca i wyprzedzi膰 dzisiejszego rywala

Bruk-Bet Termalica je艣li wygra, wyprzedzi Wis艂臋 Krak贸w i zbli偶y si臋 na jeden punkt do 艢l膮ska Wroc艂aw, kt贸ry jest pierwszym bezpiecznym zespo艂em

Zielono-czarni wygrali jeden z o艣miu ostatnich mecz贸w. Pozosta艂e przegrali

S艂onie wygra艂y dwa ostatnie mecze ligowe

Jesieni膮 w Niecieczy by艂o 1:1

