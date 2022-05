Wolves – Manchester City 🇬🇧 Typy, kursy (11.05.2022)

Manchester City kroczy po mistrzostwo Anglii. Kolejnym przystankiem dla pi艂karzy Pepa Guardioli b臋dzie wyjazdowa potyczka przeciwko Wolves. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tej rywalizacji, kt贸ra rozpocznie si臋 w 艣rodowy wiecz贸r.



Wolves – Manchester City zapowied藕 (艣roda, 21:15)

Gospodarze 艣rodowego meczu nie notuj膮 ostatnio zbyt dobrej serii. Wilki w przeci膮gu ostatnich czterech mecz贸w zdobyli tylko jeden punkt. Mia艂o to miejsce podczas ostatniego weekendu, kiedy uda艂o im si臋 zremisowa膰 na Stamford Bridge z Chelsea 2:2. W ligowej tabeli Wolves trac膮 do si贸dmego West Hamu ju偶 pi臋膰 punkt贸w i ich szanse na awans do Ligi Konferencji mocno zmala艂y.

Od zwyci臋stwa do zwyci臋stwa w lidze kroczy Manchester City. Wprawdzie kibice mistrz贸w Anglii maj膮 z ty艂u g艂owy spektakularne odpadni臋cie z Ligi Mistrz贸w przeciwko Realowi Madryt. W niedziel臋 Manchester bardzo udanie zareagowa艂 na niepowodzenie w Hiszpanii, rozbi艂 Newcastle 5:0 i pozosta艂 na szczycie tabeli Premier League. Po wpadce Liverpoolu, przewaga City nad The Reds wynosi trzy punkty.

Wolves – Manchester City nasze typy

Faworytem tego spotkania b臋dzie dru偶yna go艣ci.

Nasze typy Manchester City 1.27 ZAGRAJ

ZAGRAJ Powy偶ej 2,5 gola w meczu 1.67 ZAGRAJ

Wolves – Manchester City kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Wolves, kurs: 12.50

remis, kurs: 5.85

wygrana Manchesteru City, kurs: 1.27

Wolves – Manchester City fakty meczowe

Manchester City przegra艂 w 2022 roku tylko jeden mecz w Premier League

Wolves nie wygrali 偶adnego spo艣r贸d czterech ostatnich mecz贸w

Manchester City zajmuje 1. miejsce maj膮c trzy punkty przewagi nad Liverpoolem

Wolves pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chelsea – Wolves 2:2

Wolves – Brighton 0:3

Burnley – Wolves 1:0

Newcastle – Wolves 1:0

Wolves – Aston Villa 2:1

Manchester City pi臋膰 ostatnich spotka艅

Manchester City – Newcastle 5:0

Real Madryt – Manchester City 3:1

Leeds – Manchester City 0:4

Manchester City – Real Madryt 4:3

Manchester City – Watford 5:1

