Zagłębie Lubin – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (14.05.2022)

Rak贸w nie jest ju偶 d艂u偶ej liderem Ekstraklasy i ich szanse na zdobycie mistrzostwa znacznie spad艂y. Podopieczni Marka Papszuna nie mog膮 jednak zwiesza膰 g艂贸w i musz膮 by膰 przygotowani na ewentualne potkni臋cia Lecha. W zwi膮zku z tym zwyci臋stwo nad Zag艂臋biem jest dla cz臋stochowian obowi膮zkiem.聽

Zag艂臋bie Lubin – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (sobota, 17:30)

Dzi臋ki rozgromieniu Radomiaka, Zag艂臋bie mocno zbli偶y艂o si臋 do utrzymania w PKO BP Ekstraklasie. Pomimo i偶 niewiele na to wskazywa艂o, podopieczni Piotra Stokowca zdo艂ali wywalczy膰 punkty w meczach z dru偶ynami z pierwszej po艂owy tabeli i dzi臋ki temu do meczu z Rakowa mog膮 podchodzi膰 z nieco wi臋kszym spokojem. Nawet ewentualna pora偶ka z cz臋stochowianami nie powinna drastycznie zmniejszy膰 szans lubinian na utrzymanie.

Zdecydowanie wi臋ksza presja spoczywa膰 b臋dzie w tym spotkaniu na dru偶ynie Rakowa, kt贸ra w ubieg艂ej kolejce straci艂a punkty z Cracovi膮 i perspektywa mistrzowskiego tytu艂u znacznie si臋 oddali艂a od pi艂karzy Marka Papszuna. Po tak dobrym sezonie Rak贸w nie mo偶e jednak poddawa膰 si臋 na ostatniej prostej i w ostatnich dw贸ch spotkaniach musi wywalczy膰 pe艂n膮 pul臋 punkt贸w. Tylko w taki spos贸b cz臋stochowianie Lechowi szans臋 na potkni臋cie si臋, a sobie szans臋 na mistrzowski tytu艂.

Zag艂臋bie Lubin – Rak贸w Cz臋stochowa nasze typy

Go艣cie powinni bez wi臋kszego problemu wywie藕膰 z Lubina trzy punkty.

Zag艂臋bie Lubin – Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Zag艂臋bia, kurs: 4.35

remis, kurs: 3.75

wygrana Rakowa, kurs: 1.83

Zag艂臋bie Lubin – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Zag艂臋bie przegra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Rak贸w wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich spotka艅, dwa zremisowa艂

Ostatnie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 g艂adkim zwyci臋stwem Rakowa

Zag艂臋bie Lubin – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Radomiak – Zag艂臋bie Lubin 1:6

Zag艂臋bie Lubin – Lechia Gda艅sk 2:2

Zag艂臋bie Lubin – G贸rnik Zabrze 2:4

Cracovia – Zag艂臋bie Lubin 1:0

Zag艂臋bie Lubin – Stal Mielec 3:1

Rak贸w Cz臋stochowa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rak贸w Cz臋stochowa – Cracovia 1:1

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa 1:0

Rak贸w Cz臋stochowa – G贸rnik 艁臋czna 2:1

Pogo艅 Szczecin – Rak贸w Cz臋stochowa 1:2

Bruk-Bet – Rak贸w Cz臋stochowa 0:3

