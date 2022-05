Korona Kielce – GKS Katowice 🇵🇱 Typy, kursy (14.05.2022)

W ramach 33. kolejki Fortuna 1 Liga, walcz膮ca o bezpo艣redni awans Korona Kielce zagra z GKS-em Katowice. Czy gospodarze zgarn膮 trzy punkty i zachowaj膮 jeszcze szanse na drug膮 lokat臋?

Korona Kielce – GKS Katowice zapowied藕 (sobota, 12:40)

Korona ma jeszcze matematyczne szanse, by zaj膮膰 drugie miejsce na koniec sezonu, kt贸re zagwarantuje bezpo艣redni awans do najwy偶szej klasy rozgrywkowej. Strata do Widzewa wynos bowiem cztery punkty. Bior膮c jednak pod uwag臋 fakt, i偶 do ko艅ca pozosta艂y dwie kolejki, nadzieja na upragnione drugie miejsce jest bardzo niewielka.

Dwunaste miejsce zajmuje obecnie GKS Katowice, kt贸ry ma bezpieczn膮, dziewi臋ciopunktow膮 przewag臋 nad stref膮 spadkow膮 i mo偶e przede wszystkim skupi膰 si臋 na poprawie swojej lokaty na koniec sezonu. Strata do dziesi膮tego GKS-u Tychy wynosi trzy punkty. Co ciekawe, zesp贸艂 z Katowice nie przegra艂 偶adnego z pi臋ciu ostatnich ligowych pojedynk贸w, notuj膮c trzy zwyci臋stwa i dwa remisy.

Korona Kielce – GKS Katowice nasze typy

Zak艂adamy, 偶e Korona Kielce si臋gnie po trzy punkty, ale straci przy tym gola.

Nasze typy Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.95 Zagraj!

Zagraj! Obie dru偶yny strzel膮 gola i powy偶ej 2.5 bramki 2.42 Zagraj!

Korona Kielce – GKS Katowice kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Korona wygra, kurs: 1.89

Remis, kurs: 3.50

GKS Katowice wygra, kurs: 4.05

Korona Kielce – GKS Katowice fakty meczowe

Korona wygra艂a trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

GKS wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W ka偶dym z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Korona traci艂a gola

Korona Kielce pi臋膰 ostatnich spotka艅

Odra Opole – Korona Kielce 3:1

Korona Kielce – G贸rnik Polkowice 2:1

Widzew 艁贸d藕 – Korona Kielce 1:2

Korona Kielce – Arka Gdynia 1:2

Chrobry G艂og贸w – Korona Kielce 1:1

GKS Katowice pi臋膰 ostatnich spotka艅

GKS Katowice – GKS Jastrz臋bie 3:1

Puszcza Niepo艂omice – GKS Katowice 1:1

GKS Katowice – Skra Cz臋stochowa 3:0

GKS Tychy – GKS Katowice 1:1

Stomil Olsztyn – GKS Katowice 0:1

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

GKS Jastrz臋bie – GKS Tychy typy, kursy (14.05.2022)