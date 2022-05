Górnik Łęczna – Jagiellonia 🇵🇱 Typy, kursy (21.05.2022)

Przynajmniej na rok G贸rnik 艁臋czna 偶egna si臋 z Ekstraklas膮. Czy na d艂u偶ej? To si臋 jeszcze oka偶e, ale pewny jest spadek 艂臋cznian. Jagiellonia Bia艂ystok troch臋 dr偶a艂a o utrzymanie, jednak swoje zrobi艂a i pozostaje w lidze na kolejny sezon. Musi jednak zrobi膰 progres w kolejnych rozgrywkach.

G贸rnik 艁臋czna – Jagiellonia zapowied藕 (sobota, 17:30)

Sze艣膰 mecz贸w bez wygranej nie przeszkodzi艂o bia艂ostockiej ekipie, by pozosta膰 w lidze. Spore k艂opoty kadrowe mia艂 wiosn膮 Piotr Nowak. Ostatecznie jednak uda艂o mu si臋 utrzyma膰 zesp贸艂. Nie jest to szczyt marze艅, ale jakie艣 plusy s膮 widoczne. Chocia偶by postawa Mi艂osza Matysika, czy te偶 transfery Marca Guala oraz Diego Carioki do klubu. Mo偶e na nich b臋dzie budowany szkielet zespo艂u na kolejny sezon. To si臋 oka偶e, ale Jagiellonia wie, 偶e kolejne rozgrywki musz膮 by膰 po prostu znacznie lepsze. Przecie偶 na Podlasiu jeszcze niedawno temu walczyli o mistrzostwo!

G贸rnik 艁臋czna zgodnie z za艂o偶eniami spad艂 z ligi. Nie by艂 to jednak taki spadek, jakiego wiele os贸b oczekiwa艂o. Sporo os贸b twierdzi艂o, 偶e b臋dzie z hukiem i wydarzy si臋 b艂yskawicznie. Tymczasem ekipa Kamila Kieresia, a potem Marcina Praso艂a, d艂ugo opiera艂a si臋 bogatszym i lepszym kadrowo. Mieli swoje chwil臋, mieli te偶 kilku graczy, kt贸rzy powinni sobie poradzi膰 po spadku. Maciej Gostomski, Jason Lokilo czy Bartosz 艢pi膮czka to gracze, jacy z miejsca znajd膮 sobie kluby w Ekstraklasy w kolejnych rozgrywkach.

G贸rnik 艁臋czna – Jagiellonia nasze typy

Stawiamy na weso艂y mecz, w kt贸rym jedni i drudzy na luzie sobie postrzelaj膮.

G贸rnik 艁臋czna – Jagiellonia fakty meczowe

Spotkanie ostatniej z 14. dru偶yn膮 Ekstraklasy. Obie ekipy dzieli 9pkt: 28 do 37 na korzy艣膰 go艣ci

G贸rnik 艁臋czna spad艂 do I ligi

Gospodarze maj膮 najgorszy atak i najgorsz膮 obron臋 w lidze

Jagiellonia nie wygra艂a sze艣ciu kolejnych gier – 0-4-2

Jesieni膮 w Bia艂ymstoku by艂o 2:1 dla 艂臋cznian

