Real Madryt – Betis 🇪🇸 Typy, kursy (19.05.2022)

W pi膮tkowy wiecz贸r zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie ekipy, kt贸re w obecnym sezonie mog膮 ju偶 by膰 pewne osi膮gni臋cia swoich cel贸w. Real Madryt podejmie na Santiago Bernabeu Betis.聽

Real Madryt – Betis zapowied藕 (pi膮tek, 21:00)

Przed nami ostatnia kolejka rozgrywek La Liga. Real Madryt od kilku tygodni jest ju偶 pewien zdobycia tytu艂u mistrza Hiszpani i podopieczni Carlo Ancelottiego w pe艂ni na to trofeum zas艂u偶yli. Ich przewaga nad drug膮 Barcelon膮 wynosi przed ostatni膮 kolejk膮 a偶 dwana艣cie punkt贸w i bez w膮tpienia mo偶emy stwierdzi膰, 偶e ekipa z Madrytu by艂a po prostu w tym sezonie najlepszym hiszpa艅skim zespo艂em. W swoim ostatnim meczu Real mo偶e zagra膰 kompletnie rozpr臋偶ony, bowiem b臋dzie on tylko zwie艅czeniem kapitalnego sezonu w wykonaniu “Kr贸lewskich”.

Real Betis r贸wnie偶 nie ma powod贸w, by w spotkaniu z Realem walczy膰 na 艣mier膰 i 偶ycie. Go艣cie s膮 ju偶 pewni awansu do Ligi Europy. Zwyci臋stwo nad Realem nie pozwoli im wskoczy膰 na czwarte miejsce, gdy偶 Betis ma gorszy bilans bezpo艣rednich spotka艅 z wyprzedzaj膮c膮 go Sevill膮. Go艣cie spa艣膰 mog膮 jedynie na sz贸st膮 pozycj臋, ale w ko艅cowym rozrachunku nie zmieni to nic, gdy偶 sz贸ste miejsce r贸wnie偶 gwarantuje wyst臋py w Lidze Europy.

Real Madryt – Betis nasze typy

Wydaje si臋, 偶e mimo wszystko minimalnym faworytem tego spotkania jest Real.

Real Madryt – Betis kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Realu, kurs: 1.72

remis, kurs: 4.35

wygrana Betisu, kurs: 4.35

Real Madryt – Betis fakty meczowe

Real wygra艂 tylko jedno z trzech ostatnich spotka艅

Betis wygra艂 dwa z pi臋ciu ostatnich spotka艅

Poprzednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 wyjazdowych zwyci臋stwem Realu

Real Madryt – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cadiz – Real Madryt 1:1

Real Madryt – Levante 6:0

Atletico Madryt – Real Madryt 1:0

Real Madryt – Manchester City 3:1

Real Madryt – Espanyol 4:0

Betis – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Betis – Granada 2:0

Valencia – Betis 0:3

Betis – Barcelona 1:2

Getafe – Betis 0:0

Betis – Valencia 1:1

