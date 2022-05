Raków Częstochowa – Lechia Gdańsk 🇵🇱 Typy, kursy (21.05.2022)

Rak贸w Cz臋stochowa nie ma ju偶 co prawdy szansy na mistrzostwo, ale cz臋stochowianie wci膮偶 mog膮 wypu艣ci膰 z r膮k wicemistrzostwo. W ostatnim spotkaniu sezonu wci膮偶 maj膮 wi臋c o co walczy膰.聽

Rak贸w Cz臋stochowa – Lechia Gda艅sk zapowied藕 (sobota, 17:30)

Przegrywaj膮c z Zag艂臋biem Lubin w poprzedniej kolejce Rak贸w przekre艣li艂 swoje szanse na zdobycie mistrzowskiego tytu艂u. Cz臋stochowianie wci膮偶 nie mog膮 by膰 jednak pewni wicemistrzostwa, gdy偶 dwa oczka za ich plecami znajduje si臋 Pogo艅 Szczecin, kt贸ra w ostatniej kolejce mierzy si臋 ze spadkowiczem z Niecieczy. Naewt jeden punkt wywalczony z w sobotnim spotkaniu mo偶e wi臋c okaza膰 si臋 niezwykle cenny.

Lechia Gda艅sk od d艂u偶szego czasu jest ju偶 skazana na miejsce tu偶 za podium PKO BP Ekstraklasy i raczej wiedzieli艣my, 偶e na ostatniej prostej nic si臋 w tej kwestii nie zmieni. Do gda艅szczan co prawda zbli偶y艂 si臋 w ostatnim czasie Piast Gliwice, ale nie jest ju偶 w stanie odebra膰 Lechii miejsca w europejskich pucharach. Do ostatniego spotkania w tym sezonie gda艅szczanie mog膮 wi臋c ju偶 podej艣膰 na wzgl臋dnym luzie.

Rak贸w Cz臋stochowa – Lechia Gda艅sk nasze typy

W tym meczu obstawiamy bramkowy remis.

Nasze typy Remis 4.25 Zagraj

Zagraj Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.72 Zagraj

Rak贸w Cz臋stochowa – Lechia Gda艅sk kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Rakowa, kurs: 1.60

remis, kurs: 4.25

wygrana Lechii, kurs: 5.25

Rak贸w Cz臋stochowa – Lechia Gda艅sk fakty meczowe

Rak贸w nie wygra艂 偶adnego z dw贸ch ostatnich spotka艅

Lechia pozostaje niepokonana od pi臋ciu spotka艅

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Lechii

Rak贸w Cz臋stochowa – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Lubin – Rak贸w Cz臋stochowa 1:0

Rak贸w Cz臋stochowa – Cracovia 1:1

Lech Pozna艅 – Rak贸w Cz臋stochowa 1:3

Rak贸w Cz臋stochowa – G贸rnik 艁臋czna 2:1

Pogo艅 Szczecin – Rak贸w Cz臋stochowa 1:2

Lechia Gda艅sk – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lechia Gda艅sk – Pogo艅 Szczecin 0:0

Lechia Gda艅sk – Stal Mielec 3:2

Zag艂臋bie Lubin – Lechia Gda艅sk 2:2

Lechia Gda艅sk – Warta Pozna艅 2:0

G贸rnik Zabrze – Lechia Gda艅sk 1:3

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

艢l膮sk – G贸rnik Zabrze (sobota, 17:30)