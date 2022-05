Rijeka – Hajduk Split 🇭🇷 Typy, kursy (26.05.2022)

W czwartkowy wiecz贸r na stadionie w Splicie odb臋dzie si臋 fina艂 Pucharu Chorwacji. W nim zmierz膮 si臋 zespo艂y Rijeki oraz Hajduka. Zapraszamy do zapoznania si臋 z zapowiedzi膮 tego meczu.



Rijeka – Hajduk Split zapowied藕 (czwartek, 19:00)

Pi艂karze Rijeki w ostatnich pi臋ciu sezonach a偶 trzykrotnie si臋gali po Puchar Chorwacji. Zdecydowanie d艂u偶ej na taki sukces czekaj膮 w Splicie, bowiem by znale藕膰 ostatni trofeum Hajduka musieliby艣my cofn膮膰 si臋 a偶 do sezonu 2012/13. Teraz pi艂karze Valdasa Dambrauskasa stoj膮 przed szans膮, by puchar kraju wr贸ci艂 do ich klubu.

Obie dru偶ny zako艅czy艂y ju偶 zmagania w lidze chorwackiej. Hajduk d艂ugo goni艂 Dinamo Zagrzeb, ale ostatecznie zako艅czy艂 sezon na 2. miejscu ze strat膮 siedmiu punkt贸w do swojego najwi臋kszego rywala. Z kolei Rijeka finiszowa艂a rozgrywki na 4. pozycji, kt贸ra ju偶 teraz gwarantuje jej kwalifikacje do Ligi Konferencji Europy.

Rijeka – Hajduk Split nasze typy

Zak艂adamy, 偶e w tym spotkaniu zobaczymy gole po obu stronach.

Rijeka – Hajduk Split kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Rijeka wygra, kurs: 4.50

Remis, kurs: 4.20

Hajduk wygra, kurs: 1.70

Rijeka – Hajduk Split fakty meczowe

Rijeka zdobywa艂a Puchar Chorwacji trzykrotnie w przeci膮gu ostatnich pi臋ciu lat

Hajduk Split po raz ostatni zdoby艂 Puchar Chorwacji w 2013 roku

W poprzednim meczu obu dru偶yn rozgrywanym 8 maja Hajduk wygra艂 3:0

Rijeka pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rijeka – Dragovolja膰 1:0

Slaven Belupo – Rijeka 2:2

Rijeka – Hajduk Split 0:3

Sibenik – Rijeka 3:5

Rijeka – Osijek 3:1

Hajduk Split pi臋膰 ostatnich spotka艅

Dinamo Zagrzeb – Hajduk Split 3:1

Hajduk Split – Istra 3:1

Rijeka – Hajduk Split 0:3

Hajduk Split – Dragovolja膰 2:1

Slaven Belupo – Hajduk Split 0:0

