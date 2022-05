Saint Etienne – Auxerre 🇫🇷 Typy, kursy (29.05.2022)

Przed nami rewanżowe spotkanie barażu o grę w Ligue 1. Saint Etienne zdołało wywalczyć remis na wyjeździe i do rewanżu u siebie mogą podchodzić w dobrych nastrojach. Czy Auxerre zdoła popsuć im plany?

Saint Etienne – Auxerre zapowiedź (niedziela, 19:00)

Po fatalnej końcówce sezonu Saint Etienne znalazło się na krawędzi spadku. Dzięki remisowi w ostatniej kolejce gospodarzom niedzielnego spotkania udało się jednak zachować szanse na utrzymanie. By pozostać w elicie Saint Etienne musi jednak poradzić sobie z Auxerre, które ma za sobą bardzo dobry sezon rozegrany na zapleczu francuskiej ekstraklasy.

Auxerre zaliczyło kapitalną końcówkę sezonu, jednak nie udało im się znaleźć wśród dwóch drużyn, które wywalczyły bezpośredni awans do Ligue 1. W barażach goście niedzielnego pojedynku uporali się już z Sochaux, a teraz mają szansę zrobić to samo w dwumeczu z Saint Etienne. Do tego potrzebne będzie jednak zwycięstwo w niedzielnym spotkaniu.

Saint Etienne – Auxerre nasze typy

Minimalnym faworytem tego spotkania wydają się być gospodarze.

Nasze typy Saint Etienne 2.06 Zagraj

Zagraj Poniżej 2.5 gola 1.75 Zagraj

Saint Etienne – Auxerre kursy bukmacherów

Bukmacher Betfan przygotował na to spotkanie następujące kursy:

wygrana St. Etienne, kurs: 2.06

remis, kurs: 2.40

wygrana Auxerre, kurs: 3.65

Saint Etienne – Auxerre fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali żadnego z siedmiu ostatnich spotkań

Goście pozostają niepokonani od dziesięciu spotkań

Od dziesięciu spotkań goście nie stracili więcej niż jednego gola w jednym meczu

Saint Etienne – pięć ostatnich spotkań

Auxerre – St. Etienne 1:1

Nantes – St. Etienne 1:1

St. Etienne – Reims 1:2

Nice – St. Etienne 4:2

Rennes – St. Etienne 2:0

Auxerre – pięć ostatnich spotkań

Auxerre – St. Etienne 1:1

Auxerre – Sochaux 1:0

Auxerre – Aimens 2:1

Le Havre – Auxerre 1:2

Auxerre – Dunquerke 1:0

