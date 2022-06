🇪🇪 Estonia – San Marino 🇸🇲 Typy, kursy (2.06.2022)

W czwartkowy wiecz贸r reprezentacja Estonii podejmie na stadionie w Tallinie San Marino. Obie ekipy rozpoczynaj膮 swoj膮 przygod臋 w obecnej edycji Ligi Narod贸w.聽

Estonia – San Marino zapowied藕 (czwartek, 18:00)

Reprezentacja Estonii nie powinna mie膰 w czwartek najmniejszych problem贸w z wywalczeniem pe艂nej puli punkt贸w. Mimo wszystko, podobnie jak wi臋kszo艣膰 reprezentacji 艣wiata, Esto艅czycy s膮 o wiele lepsz膮 kadr膮 ni偶 San Marino. Przypomnijmy bowiem, 偶e jest to zesp贸艂, kt贸ry w eliminacjach do mundialu zdo艂a艂 urwa膰 punkty Walii. Opr贸cz tego Esto艅czycy udowodnili tak偶e swoj膮 wy偶szo艣膰 nad Bia艂orusi膮 i 艁otw膮. Raczej nie b臋dziemy tutaj 艣wiadkami pogromu, ale nie widzimy innego scenariusza ni偶 ten, w kt贸rym trzy punkty mia艂yby pow臋drowa膰 w r臋ce Estonii.

O “dokonaniach” reprezentacji San Marino s艂ysza艂 chyba ka偶dy. Ekipa z P贸艂wyspu Apeni艅skiego przegra艂a pi臋tna艣cie ostatnich spotka艅, a po raz ostatni uda艂o im si臋 zremisowa膰 mecz w listopadzie 2020 roku, kiedy to starcie z Gibraltarem zako艅czy艂o si臋 wynikiem bezbramkowym. Nie wydaje si臋, by czwartkowy wiecz贸r by艂 dogodnym terminem do tego, by przerwa膰 z艂膮 pass臋.

Estonia – San Marino nasze typy

Estonia powinna bez problem贸w zgarn膮膰 tutaj trzy punkty, ale o gradzie goli raczej nie ma mowy.

Nasze typy Poni偶ej 3.5 gola 1.62 Zagraj

Zagraj Estonia (handicap -1.5) 1.32 Zagraj

Estonia – San Marino kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Estonii, kurs: 1.08

remis, kurs: 10.20

wygrana San Marino, kurs: 35.0

Estonia – San Marino fakty meczowe

San Marino przegra艂o pi臋tna艣cie ostatnich spotka艅

Estonia wygra艂a dwa z dziesi臋ciu ostatnich spotka艅

Estonie przegra艂a tylko pi臋膰 z ostatnich dziesi臋ciu mecz贸w domowych

Estonia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Cypr – Estonia 2:0

Estonia – Cypr 0:0

Czechy – Estonia 2:0

Belgia – Estonia 3:1

Estonia – Walia 0:1

San Marino – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wyspy Zielonego Przyl膮dka 2:0

San Marino – Litwa 1:2

San Marino – Anglia 0:10

W臋gry – San Marino 4:0

San Marino – Andora 0:3

