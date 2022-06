🇧🇾 Białoruś – Azerbejdżan 🇦🇿 Typy, kursy (06.06.2022)

Mecz drugiej kolejki Ligi Narod贸w w dywizji C. Po pierwszej kolejce oba zespo艂y bez punkt贸w. Teraz szansa na zgarni臋cie pierwszy oczek, kt贸re mog膮 by膰 kluczowe w kontek艣cie walki o utrzymanie w tej dywizji. Trudno raczej spodziewa膰 si臋 czego艣 wi臋cej po jednych i drugich.

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an zapowied藕 (poniedzia艂ek, 20:45)

W pierwszej kolejce Bia艂oru艣 trafi艂a na faworyta grupy – S艂owacj臋. Pora偶ka 0:1 nie mo偶e zatem dziwi膰. Tym bardziej 偶e trzeba przypomnie膰 o graniu poza swoim krajem. Na mocy sankcji ze strony UEFA, Bia艂oru艣 musi gra膰 domowe mecze w innych pa艅stwach. W czerwcowych meczach Ligi Narod贸w zadowolili si臋 dwukrotnie stadionem Vojvodiny Nowy Sad. Serbski teren na pewno nie b臋dzie negatywnie nastawiony do nich, ale jednak trac膮 przewag臋 domowego obiektu, kt贸ry zawsze powinien s艂u偶y膰 gospodarzom.

Azerbejd偶an rozpocz膮艂 czerwcowe spotkania od wyjazdu do Kazachstanu. Tam w meczu dw贸ch ekip ze wschodu Europy poleg艂 0:2. Trudno m贸wi膰 o niespodziance, ale na pewno dla nich to bolesna strata punkt贸w, bowiem to rywal w ich zasi臋gu. Podobnie jak teraz Ba艂oru艣. Warto doda膰, 偶e oba zespo艂y spotkaj膮 si臋 w czerwcu dwukrotnie. Najpierw dzisiaj w Nowym Sadzie i za tydzie艅 w Baku w ramach rewan偶u.

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an kursy bukmacher贸w

BETFAN oferuje nast臋puj膮ce kursy na to spotkanie:

Bia艂oru艣 wygra, kurs: 2,94

Azerbejd偶an wygra, kurs: 2,62

Remis, kurs: 2,95

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an nasze typy

Stawiamy na do艣膰 nudny mecz, w kt贸rym padnie niewiele goli. Takie 0:0 lub 1:1 tutaj wydaje si臋 najbardziej prawdopodobne.

Nasze typy Remis 2,95

Poniżej 2,5 bramki 1,51

Bia艂oru艣 – Azerbejd偶an fakty meczowe

Druga kolejka Ligi Narod贸w w dywizji C. Po pierwszej oba zespo艂y nie maj膮 punkt贸w

Bia艂oru艣 przegra艂a ze S艂owacj膮 0:1 u siebie, za艣 Azerowie 0:2 w Kazachstanie

Ostatni mecz tych ekip to spotkanie towarzyskie – Azerbejd偶an wygra艂 2:1 dok艂adnie 2 czerwca 2021

