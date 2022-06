🇲🇰 Macedonia Północna – Gruzja 🇬🇪 Typy, kursy (09.06.2022)

W trzeciej kolejce聽 dywizji C w Lidze Narod贸w Macedonia P贸艂nocna zmierzy si臋 z Gruzj膮. Spotkanie odb臋dzie si臋 w czwartek o godzinie 20:45 na Arenie Toshe Proeskiego w Skopje.



Macedonia P贸艂nocna – Gruzja zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Macedonia P贸艂nocna zdoby艂a cztery punkty w dw贸ch dotychczasowych meczach Ligi Narod贸w. Przed tygodniem podopieczni trenera Milevskiego wywie藕li jeden punkt z Sofii, a kilka dni p贸藕niej ograli na wyje藕dzie Gibraltar. Jest to kontynuacja poniek膮d dobrej serii, bowiem przypomnijmy, 偶e w marcu Macedo艅czycy wywalczyli awans do fina艂u bara偶贸w o Mundial, gdzie jednak przegrali z Portugali膮.

W tabeli grupy 4 Macedo艅czycy maj膮 dwa punkty straty do Gruzji. Reprezentacja tego kraju przed kilkoma dniami rozbi艂a Bu艂gar贸w 5:2, a wcze艣niej u siebie rozgromi艂a Gibraltar 4:0. Teraz celem Gruzin贸w b臋d膮 kolejne trzy punkty, kt贸re potencjalnie mog艂yby ich przybli偶y膰 do awansu do dywizji B. Dodajmy, 偶e w zespole Gruzji wyst臋puje dw贸ch pi艂karzy znany z polskich boisk – Nika Kwekweskiri z Lecha oraz Valerian Gvilia z Rakowa Cz臋stochowa.

Macedonia P贸艂nocna – Gruzja nasze typy

Macedonia P贸艂nocna – Gruzja kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Macedonii P贸艂nocnej, kurs: 2.22

remis, kurs: 3.05

wygrana Gruzji, kurs: 3.55

Macedonia P贸艂nocna – Gruzja fakty meczowe

Reprezentacja Gruzji nie przegra艂a meczu od 9 pa藕dziernika ubieg艂ego roku

Reprezentacja Gruzji notuje seri臋 siedmiu mecz贸w bez pora偶ki

Reprezentacja Macedonii P贸艂nocnej przegra艂a jeden spo艣r贸d sze艣ciu ostatnich mecz贸w

Macedonia P贸艂nocna pi臋膰 ostatnich spotka艅

Gibraltar – Macedonia P贸艂nocna 0:2

Bu艂garia – Macedonia P贸艂nocna 1:1

Portugalia – Macedonia P贸艂nocna 2:0

W艂ochy – Macedonia P贸艂nocna 0:1

Macedonia P贸艂nocna – Islandia 3:1

Gruzja pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bu艂garia – Gruzja 2:5

Gruzja – Gibraltar 4:0

Albania – Gruzja 0:0

Bo艣nia i Hercegowina – Gruzja 0:1

Gruzja – Uzbekistan 1:0