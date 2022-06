🇨🇭 Szwajcaria – Portugalia 🇵🇹 Typy, kursy (12.06.2022)

Trzy mecz i trzy pora偶ki. Szwajcaria fatalnie rozpocz臋艂a Lig臋 Narod贸w w obecnej edycji. To kompletne przeciwie艅stwo Portugalii, kt贸ra ma 7pkt i prowadzi w grupie.聽

Szwajcaria – Portugalia zapowied藕 (niedziela, 20:45)

P贸ki co to nie jest najlepszy pi艂karsko rok dla Szwajcarii. Rywale z samego topu i praktycznie komplet pora偶ek. W Lidze Narod贸w trzy mecze i trzy przegrane. Jedynie Czesi s膮 zespo艂em, z kt贸rym powinni wygra膰. Pora偶ki z Hiszpani膮, Portugali膮 czy w marcu z Angli膮 mo偶na przecie偶 wyt艂umaczy膰. Helweci graj膮 z najlepszymi i zbieraj膮 za to ci臋gi. Z drugiej strony impreza docelowa dopiero na jesieni, wi臋c by膰 mo偶e wtedy poka偶膮 form臋, kt贸r膮 zachwycali rok temu latem, gdy dotarli do 1/4 fina艂u Euro.

Portugalia na czele grupy. Zacz臋li od remisu z Hiszpani膮 w Sewilli, a potem nie mieli k艂opot贸w z ograniem dw贸ch kolejnych rywali. To tylko przed艂u偶enie serii z marca. Wtedy przecie偶 wygrali dwa mecze w bara偶ach i awansowali na mundial, po tym jak wcze艣niej nie wygrali swojej grupy. Portugalia nadal nie uchodzi za faworyta w Katarze, ale ich forma pokazuje, 偶e nale偶y ich bra膰 coraz bardziej na powa偶nie przed najwa偶niejsz膮 imprez膮 w 2022 roku. W ko艅cu maj膮 talizman w osobie Cristiano Ronaldo, kt贸ry mo偶e by膰 decyduj膮cym czynnikiem w kontek艣cie mundialu.

Szwajcaria – Portugalia kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Szwajcaria, kurs: 3,75

remis, kurs: 3,55

Portugalia, kurs: 2,07

Szwajcaria – Portugalia nasze typy

Stawiamy na wygran膮 go艣ci, ale jednocze艣nie liczymy, 偶e w ko艅cu zobaczymy takich Szwajcar贸w, jak w eliminacjach do mundialu albo taki zesp贸艂, jak na Euro 2020.

Nasze typy Portugalia 2,07 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,77 Zagraj

Szwajcaria – Portugalia fakty meczowe

Gospodarze maj膮 bez zdobyczy, za艣 go艣cie 7pkt po trzech kolejkach Ligi Narod贸w

Szwajcaria przegra艂a wszystkie mecze – Czechy(1:2), Portugalia(0:4) i Hiszpania(0:1)

Portugalia rozpocz臋艂a od remisu z Hiszpani膮(1:1), a potem ogra艂a Szwajcarie i Czech贸w – 4:0 i 2:0

