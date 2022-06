🇲🇹 Malta – San Marino 🇸🇲 Typy, kursy (12.06.2022)

W niedzielny wiecz贸r rywalizowa膰 o punkty b臋d膮 tak偶e zespo艂y z najni偶szej dywizji Ligi Narod贸w. San Marino postara si臋 sprawi膰 niespodziank臋 i zdoby膰 przynajmniej jednego gola w meczu przeciwko Malcie.聽

Malta – San Marino zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Nie ukrywajmy, reprezentacja Malty jest bez w膮tpienia jedn膮 z najs艂abszych dru偶yn w rankingu FIFA. Mimo tego Malta艅czykom uda艂o si臋 w obecnej edycji rywalizacji w Lidze Narod贸w dopisa膰 do swojego konta komplet punkt贸w. Mia艂o to oczywi艣cie miejsce w meczu z najs艂abszym San Marino. Gospodarze niedzielnego spotkania pokonali w贸wczas rywali r贸偶nic膮 dw贸ch bramek. Czy teraz mo偶emy spodziewa膰 si臋 podobnego rezultatu?

Wszystko na to wskazuje, cho膰 w pierwszym meczu San Marino mia艂o nawet swoj膮 okazj臋, by wyj艣膰 na prowadzenie. Gole dla Malty pad艂y dopiero w drugiej cz臋艣ci. Mo偶emy si臋 wi臋c spodziewa膰, 偶e cho膰 gospodarze s膮 tutaj faworytem, to wcale nie musz膮 wygra膰 r贸偶nic膮 kilku bramek.

Malta – San Marino nasze typy

Spodziewamy si臋 zwyci臋stwa Malty r贸偶nic膮 maksymalnie dw贸ch bramek.

Malta – San Marino kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Malty, kurs: 1.13

remis, kurs: 8.0

wygrana San Marino, kurs: 23.50

Malta – San Marino fakty meczowe

Ostatniego gola San Marino zdoby艂o 25 marca przeciwko Litwie

Malta wygra艂a trzy spo艣r贸d pi臋ciu ostatnich spotka艅

Obie dru偶yny mierzy艂y si臋 ju偶 ze sob膮 dwukrotnie i nigdy w historii Malta nie pokona艂a San Marino r贸偶nic膮 wi臋cej ni偶 dw贸ch goli

San Marino – pi臋膰 ostatnich spotka艅

San Marino – Islandia 0:1

San Marino – Malta 0:2

Estonia – San Marino 2:0

Wyspy Zielonego Przyl膮dka – San Marino 2:0

San Marino – Litwa 1:2

Malta – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Malta – Estonia 1:2

San Marino – Malta 0:2

Malta – Wenezuela 0:1

Malta – Kuwejt 2:0

Malta – Azerbejd偶an 1:0

