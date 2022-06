🇫🇷 Francja U19 – Włochy U19 🇮🇹 Typy, kursy (24.06.2022)

Na zako艅czenie fazy grupowej m艂odzie偶owego Euro zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwie reprezentacje, kt贸re ju偶 wcze艣niej zapewni艂y sobie awans do kolejnej fazy rozgrywek. W trzeciej kolejce rywalizacji w grupie A, Francja podejmie W艂och贸w.聽

Francja U19 – W艂ochy U19 zapowied藕 (pi膮tek, 17:30)

Reprezentacja Francji do lat 19 idzie przez rozgrywany na S艂owacji turniej jak burza. “Tr贸jkolorowi” rozpocz臋li od zwyci臋stwa 5:0 nad gospodarzami turnieju, a w swoim drugim spotkaniu pokonali 2:1 Rumun贸w. Sprawia to, 偶e Francja nie musi ju偶 martwi膰 si臋 o awans do kolejnej fazy. Do rozstrzygni臋cia pozosta艂a jeszcze tylko kwestia pierwszego miejsca w grupie.

Ich rywalami w walce o triumf w grupie A s膮 W艂osi, z kt贸rymi Francuzom przyjdzie zmierzy膰 si臋 ju偶 w pi膮tek. Pi艂karze z P贸艂wyspu Apeni艅skiego r贸wnie偶 nie zawodz膮, cho膰 ich oba dotychczasowe zwyci臋stwa nie by艂y a偶 tak bardzo okaza艂e jak triumfy reprezentacji Francji. W艂ochy r贸wnie偶 pokona艂y Rumuni臋 wynikiem 2:1, natomiast S艂owakom zdo艂ali strzeli膰 tylko jedn膮 bramk臋. Nie zmienia to jednak faktu, 偶e po dw贸ch spotkaniach maj膮 na swoim koncie komplet punkt贸w i r贸wnie偶 mog膮 by膰 pewni udzia艂u w fazie pucharowej.

Francja U19 – W艂ochy U19 nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e to Francuzi dopisz膮 do swojego konta trzecie zwyci臋stwo w turnieju.

Nasze typy Francja U19 2.05 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.71 Zagraj

Francja U19 – W艂ochy U19 kursy bukmacher贸w

Bukmacher Betfan przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Francji, kurs: 2.05

remis, kurs: 3.60

wygrana W艂och, kurs: 3.40

Francja U19 – W艂ochy U19 fakty meczowe

W swoich dw贸ch spotkaniach na Euro Francuzi strzelili 艂膮cznie a偶 7 goli

Ostatnie bezpo艣rednie starcie tych dru偶yn wygrali W艂osi

W艂ochy U19 wygra艂y wszystkie cztery ostatnie spotkania

Francja U19 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Rumunia U19 – Franja U19 1:2

S艂owacja U19 – Francja U19 0:5

Francja U19 – Izrael U19 1:1

Francja U19 – Izrael U19 1:1

Bo艣nia i Hercegowina U19 – Francja U19 1:2

W艂ochy U19 – pi臋膰 ostatnich spotka艅

S艂owacja U19 – W艂ochy U19 0:1

W艂ochy U19 – Rumunia U19 2:1

Belgia U19 – W艂ochy U19 0:2

W艂ochy U19 – Finlandia U19 4:0

W艂ochy U19 – Niemcy U19 2:2

