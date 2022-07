🇲🇰 Shkupi – Lincoln Red Imps 🇬🇮 Typy, kursy (5.07.2022)

We wtorkowy wiecz贸r rozpoczyna si臋 kolejna gibraltarska przygoda z eliminacjami do europejskich puchar贸w. Lincoln Red Imps zmierz膮 si臋 na wyje藕dzie z macedo艅skim Shkupi. Czy ekipa z Gibraltaru jest w stanie sprawi膰 niespodziank臋?聽

Shkupi – Lincoln Red Imps zapowied藕 (wtorek, 20:45)

Shkupi zapewnili sobie w po艂owie maja tytu艂 mistrza Macedonii. Mecze sparingowe nie wygl膮da艂y ju偶 jednak dla macedo艅skiego klubu zbyt obiecuj膮co. Shkupi przegrali trzy z czterech rozgrywanych latem spotka艅. Gospodarze wtorkowego starcia ulegli FC Balkani, Tiranie i FC Hermannstadt. Lekkim pocieszeniem mo偶e by膰 fakt, 偶e uda艂o si臋 zremisowa膰 z Fenerbahce oraz to, 偶e taka forma mo偶e wystarczy膰 do tego, aby pokona膰 rywali z Gibraltaru.

Lincoln Red Imps w podobnym do Shkupi terminie si臋gn臋li po 贸sme w dziesi臋ciu ostatnich latach mistrzostwo Gibraltaru. Go艣ciom wtorkowego starcia ponownie uda艂o si臋 zdominowa膰 rozgrywki i zako艅czy膰 je bez ani jednej pora偶ki. Czy ostatecznie mo偶e to znale藕膰 prze艂o偶enie na rezultat w europejskich pucharach? W ubieg艂ym sezonie go艣ciom uda艂o si臋 zakwalifikowa膰 do fazy grupowej Ligi Konferencji Europy, ale ewentualne wyeliminowanie mistrz贸w Macedonii nadal nale偶a艂oby uzna膰 za spor膮 niespodziank臋.

Shkupi – Lincoln Red Imps nasze typy

Stawiamy na skromne zwyci臋stwo gospodarzy.

Nasze typy Shkupi 1.46 Zagraj

Zagraj Poni偶ej 2.5 gola 1.79 Zagraj

Shkupi – Lincoln Red Imps kursy bukmacher贸w

Bukmacher Noblebet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Shkupi, kurs: 1.46

remis, kurs: 4.50

wygrana Lincoln, kurs: 6.60

Shkupi – Lincoln Red Imps fakty meczowe

Gospodarze nie wygrali 偶adnego letniego sparingu

Go艣cie wygrali lig臋 gibraltarsk膮 bez ani jednej pora偶ki

Po raz ostatni Shkupi przegra艂o u siebie w oficjalnych rozgrywkach w lipcu ubieg艂ego roku

Shkupi – pi臋膰 ostatnich spotka艅

FC Hammerstadt – Shkupi 2:0

Fenerbahce – Shkupi 2:2

Shkupi – Tirana 0:2

Shkupi – FC Ballkani 0:2

Shkupi – Akademija Pandev 3:0

Lincoln Red Imps – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lincoln Red Imps – Kilmarnock 2:2

Lincoln Red Imps – Magpies 2:1

Glacis United – Lincoln Red Imps 1:3

Magpies – Lincoln Red Imps 2:4

Lincoln Red Imps – College 1975 FC 5:0

