🏴󠁧󠁢󠁮󠁩󠁲󠁿Linfield – TNS 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 typy, kursy (13.07.2022)

W ramach rewan偶owego starcia pierwszej rundy eliminacyjnej Ligi Mistrz贸w, pi艂karze Linfield zagraj膮 na Windsor Park z TNS. Pierwszy mecz tych dru偶yn zako艅czy艂 si臋 skromnym zwyci臋stwem klubu z Walii.聽

Linfield – TNS zapowied藕 (艣roda, 20:45)

Jedn膮 bramk臋 zobaczyli艣my w pierwszym starciu obu zespo艂贸w. Do siatki w 57. minucie trafi艂 Ryan Brobbel, kt贸ry tym samym da艂 cenne zwyci臋stwo ekipie TNS. CO ciekawe, cho膰 znacznie wi臋cej sytuacji bramkowych stworzyli si臋 pi艂karze z Walii, to w statystyce celnych strza艂贸w wyra藕nie lepiej wypadli zawodnicy Linfield, kt贸rzy wykonali cztery takie uderzenia przy zaledwie jednej pr贸bie TNS.

聽Skromna wygrana sprawia oczywi艣cie, 偶e TNS jest nieco bli偶ej awansu do drugiej rundy, ale nie oznacza to, i偶 w rewan偶owym starciu Linfield jest bez szans. W szczeg贸lno艣ci, gdy b臋dziemy mieli z ty艂u g艂owy lepsz膮 statystyk臋 w kontek艣cie celnych uderze艅. Spotkanie zapowiada si臋 bardzo ciekawie.

Linfield – TNS nasze typy

Zak艂adamy, 偶e zobaczymy gole z dw贸ch stron i trzy bramki w meczu.

Nasze typy Obie drużyny strzelą gola 1.98

Obie drużyny strzelą gola i powyżej 2.5 bramki 2.63

Linfield – TNS kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Linfield wygra, kurs: 2.41

Remis, kurs: 3.10

TNS wygra, kurs: 3.20

Linfield – TNS fakty meczowe

Linfield wygra艂o dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

TNS wygra艂o cztery z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W trzech ostatnich meczach Linfield trafi艂o bramk臋

Linfield pi臋膰 ostatnich spotka艅

Knockbreda – Linfield 1:2

TNS – Linfield 1:0

Linfield – St. Mirren 1:2

Linfield – Newtown 0:0

Linfield – Coleraine 2:0

TNS pi臋膰 ostatnich spotka艅

TNS – Linfield 1:0

Larne – TNS 2:0

TNS – Cliftonville 2:1

TNS – Warrington Rylands 3:2

TNS – Bala Town 5:1

