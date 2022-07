🇸🇮 Maribor – Sheriff 🇲🇩 Typy, kursy (20.07.2022)

Jedna z najbardziej wyr贸wnanych par II rundy eliminacji do Ligi Mistrz贸w. Pierwsze spotkanie w S艂owenii, wi臋c w teorii gospodarze powinni mie膰 szans臋 na zrobienie przewagi. Jednak ich rywal to uznana marka, kt贸ra chce drugiego awansu z rz臋du do LM.

Maribor – Sheriff zapowied藕 (艣roda, 20:15)

Trudno jednoznacznie wskaza膰 faworyta pierwszej potyczki w S艂owenii. Wydaje si臋 nim jednak Sheriff, kt贸ry przecie偶 w ubieg艂ym sezonie wygra艂 dwa mecze w fazie grupowej Ligi Mistrz贸w, w tym spotkanie na Santiago Bernabeu. Jednak sk艂ad nie zosta艂 utrzymany, nie ma trenera z powodu wojny na Ukrainie. 艁atwo wcale nie jest, ale nadal b臋d膮 faworytem dwumeczu. Musz膮 jednak zaprezentowa膰 si臋 lepiej ni偶 w pierwszej rundzie. Tam tylko jeden gol ze Zrinjskim Mostar wystarczy艂. Teraz jednak poprzeczka idzie w g贸r臋, rywal mocniejszy.

Maribor te偶 nie pokaza艂 si臋 z mocnej strony w pierwszej rundzie. Domowe 0:0 z Szachtiorem Soligorsk i 2:0 wygrana na neutralnym gruncie w Turcji. Ponadto po艣wi臋cili w miniony weekend spotkanie ligowe. 0:3 z Radomlje m贸wi wszystko. Wida膰, 偶e S艂owe艅cy zdecydowanie chc膮 skupi膰 si臋 na Lidze Mistrz贸w i zawalczy膰 o awans do III rundy. W ko艅cu wygrana w tym dwumeczu oznacza pewn膮 faz臋 grupow膮, kt贸regokolwiek z europejskich puchar贸w. W najgorszym wypadku b臋dzie to Liga Konferencji.

Maribor – Sheriff kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

Maribor wygra, kurs: 2,80

remis, kurs: 3,00

Sheriff wygra, kurs: 2,75

Maribor – Sheriff nasze typy

Stawiamy na wyr贸wnany mecz, w kt贸rym mo偶emy zobaczy膰 remis. Ponadto liczymy jednak na jakie艣 gole. Dwie sztuki z obu stron nie powinny by膰 wielkim wyzwaniem, a kurs zach臋caj膮cy.

Nasze typy Remis 3,00 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 1,5 bramki 1,55 Zagraj

Maribor – Sheriff fakty meczowe

Maribor w pierwszej rundzie eliminacji ogra艂 bia艂oruski Szachtior Soligorsk – 0:0 u siebie i 2:0 w Turcji

Ubieg艂y sezon Maribor zako艅czy艂 jako mistrz, z trzema punktami przewagi nad drugim Koprem

Sheriff Tiraspol to mistrz Mo艂dawii, kt贸ry o 6pkt wyprzedzi艂 Petrocub

W poprzedniej rundzie Sheriff ogra艂 bo艣niacki Zrinjski Mostar – 0:0 na wyje藕dzie i 1:0 w domu

To pierwsze spotkanie tych ekip w historii