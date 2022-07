Ruch Chorzów – Znicz Pruszków 🇵🇱 Typy, kursy (26.07.2022)

Sezon pi艂karski w Polsce wystartowa艂 na dobre. Ju偶 w najbli偶szy wtorek kluby rozpoczn膮 zmagania w rozgrywkach Pucharu Polski. W pierwszej rundzie zmierz膮 si臋 ze sob膮 Ruch Chorz贸w i Znicz Pruszk贸w.聽

Ruch Chorz贸w – Znicz Pruszk贸w zapowied藕 (wtorek, 19:20)

Ruch Chorz贸w zdo艂a艂 w zesz艂ym sezonie wywalczy膰 awans na zaplecze PKO BP Ekstraklasy. Obecna kampania r贸wnie偶 zacz臋艂a si臋 dla chorzowian wy艣mienicie. W pierwszej kolejce Fortuna 1. Ligi Ruch zremisowa艂 na w艂asnym terenie ze Skr膮 Cz臋stochowa, a w ubieg艂y weekend ogra艂 na wyje藕dzie Chrobrego G艂og贸w. Dobra passa zespo艂u z Chorzowa powinna przed艂u偶y膰 si臋 r贸wnie偶 na pierwsz膮 rund臋 Pucharu Polski. Czy Znicz Pruszk贸w zdo艂a pokusi膰 si臋 o niespodziank臋?

Znicz to dru偶yna notowana o poziom ni偶ej ni偶 Ruch. W poprzednim sezonie, kiedy chorzowianie si臋gn臋li w bara偶ach po awans, zesp贸艂 z Pruszkowa do ostatnich kolejek walczy艂 o to, by unikn膮膰 spadku do trzeciej ligi. We wtorek zmierz膮 si臋 wi臋c ze sob膮 jedna z najmocniejszych i jedna z najs艂abszych dru偶yn poprzedniego sezonu eWinner 2. Ligi.

Ruch Chorz贸w – Znicz Pruszk贸w nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa Ruchu.

Ruch Chorz贸w – Znicz Pruszk贸w kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ruchu, kurs: 1.62

remis, kurs: 4.0

wygrana Znicza, kurs: 5.0

Ruch Chorz贸w – Znicz Pruszk贸w fakty meczowe

Ruch nie przegra艂 jeszcze w tym sezonie 偶adnego oficjalnego spotkania

Znicz rozpocz膮艂 sezon 2022/23 od pora偶ki 0:4 z Siark膮 Tarnobrzeg

Ruch nie wygra艂 偶adnego z czterech ostatnich spotka艅 ze Zniczem

Ruch Chorz贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Chrobry G艂og贸w – Ruch Chorz贸w 0:2

Ruch Chorz贸w – Skra Cz臋stochowa 0:0

Puszcza Niepo艂omice – Ruch Chorz贸w 0:1

Ruch Chorz贸w – Podbeskidzie 0:1

GKS Jastrz臋bie – Ruch Chorz贸w 3:0

Znicz Pruszk贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Znicz Pruszk贸w – Radunia St臋偶yca 3:1

Siarka Tarnobrzeg – Znicz Pruszk贸w 4:0

Znicz Pruszk贸w – 艢wit Nowy Dw贸r 1:1

艁KS – Znicz Pruszk贸w 1:1

Znicz Pruszk贸w – Pogo艅 Siedlce 5:2

