Arka Gdynia – Sandecja 🇵🇱 Typy, kursy (5.08.2022)

Nie o takim pocz膮tku sezonu marzyli w Gdyni. Po trzech kolejkach Arka plasuje si臋 bowiem w drugiej cz臋艣ci tabeli. W pi膮tek pojawi si臋 szansa na to, by nieco poprawi膰 sw贸j bilans, bowiem do Gdyni przyjedzie Sandecja, kt贸ra rozpocz臋艂a obecn膮 kampani臋 od trzech remis贸w.聽

Arka Gdynia – Sandecja zapowied藕 (pi膮tek, 18:00)

W ubieg艂ym sezonie Arka by艂a naprawd臋 blisko wywalczenia awansu do PKO BP Ekstraklasy. Ostatecznie si臋 to nie uda艂o i zesp贸艂 czeka w tym sezonie kolejne podej艣cie do elity. Czy kampania 2022/23 zako艅czy si臋 dla gdynian lepiej ni偶 poprzednia? Pocz膮tek na pewno nie nale偶y do najlepszych, bowiem Arka w trzech spotkaniach zdo艂a艂a wygra膰 zaledwie raz i jej dorobek punktowy zatrzyma艂 si臋 na czterech oczkach. W pi膮tek dru偶yna staje jednak przed szans膮, by przed w艂asn膮 publik膮 dopisa膰 do swojego konta komplet punkt贸w.

Sandecja rozpocz臋艂a za to obecne rozgrywki najbardziej przeci臋tnie jak si臋 da艂o. Najpierw zesp贸艂 z Nowego S膮cza niespodziewanie wyrwa艂 punkt Wi艣le Krak贸w, ale w kolejnych spotkaniach s膮deczanie nie poszli za ciosem i jeszcze dwukrotnie remisowali. Ich dorobek punktowy stanowi膮 wi臋c na ten moment trzy oczka, a Sandecja wci膮偶 pozostaje dru偶yn膮, kt贸ra w tym sezonie nie wygra艂a ani nie przegra艂a meczu.

Arka Gdynia – Sandecja nasze typy

Spodziewamy si臋 prze艂amania i zwyci臋stwa gospodarzy.

Arka Gdynia – Sandecja kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Arki, kurs: 2.12

remis, kurs: 3.10

wygrana Sandecji, kurs: 3.80

Arka Gdynia – Sandecja fakty meczowe

Sandecja rozpocz臋艂a rozrywki od trzech kolejnych remis贸w

Arka rozpocz臋艂a sezon od zwyci臋stwa, remisu i pora偶ki

Poprzednie starcie tych ekip zako艅czy艂o si臋 zwyci臋stwem Arki

Arka Gdynia – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Wis艂a Krak贸w – Arka Gdynia 1:0

Arka Gdynia – Zag艂臋bia Sosnowiec 0:0

Podbeskidzie – Arka Gdynia 0:1

Arka Gdynia – Chojniczanka 0:0

Radomiak – Arka Gdynia 3:2

Sandecja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Resovia – Sandecja 0:0

G贸rnik 艁臋czna – Sandecja 1:1

Wis艂a Krak贸w – Sandecja 0:0

Bruk-Bet – Sandecja 0:0

Widzew 艁贸d藕 – Sandecja 1:3

