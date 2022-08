🇭🇺 Ferencvaros – Karabach 🇦🇿 Typy, kursy (09.08.2022)

Rewan偶owy mecz, kt贸rego stawk膮 jest awans do fazy play-off w walce o Lig臋 Mistrz贸w. W Baku by艂o 1:1. Teraz to W臋grzy b臋d膮 faworytami. Czy Ferencvaros zamelduje si臋 w ostatniej rundzie kwalifikacji?

Ferencvaros – Karabach zapowied藕 (wtorek, 20:00)

Bardzo ciekawa para, kt贸ra wydaje si臋 by膰 niezwykle wyr贸wnana. Jednak po pierwszym meczu to Ferencvaros jest faworytem. W Baku remis 1:1 i w臋gierska ekipa jako pierwsza w tej edycji puchar贸w nie przegra艂a w Azerbejd偶anie z mistrzem kraju. Dodatkowo nie stracili zbyt wielu goli. Warto doda膰, 偶e Fradi znacznie lepiej radz膮 sobie w rewan偶ach. Tak by艂o z Tobo艂em Kostanaj u siebie i Slovanem Bratys艂awa na wyje藕dzie – odpowiednio 5:1 i 4:1 dla ekipy Stanis艂awa Czerczesowa. Teraz te偶 b臋d膮 faworytem, ale rywal ze znacznie wy偶szej p贸艂ki.

Karabach do tej pory g艂贸wnie bazowa艂 na meczach u siebie. Tam rozbi艂 Lecha 5:1, tam wygra艂 z Zurichem 3:2. Na wyjazdach dwie pora偶ki. Jak si臋 okaza艂o, obie bez konsekwencji. Teraz jednak ka偶da pora偶ka b臋dzie oznacza膰 odpadni臋cie z eliminacji Ligi Mistrz贸w. To mo偶e by膰 k艂opot, podobnie jak defensywa. Do tej pory Karabach trafi艂 gole we wszystkich pi臋ciu meczach eliminacji.

Ferencvaros – Karabach kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 specjalny kurs na ten mecz:

Ferencvaors, kurs: 2,25

Karabach, kurs: 3,70

Remis, kurs: 3,50

Ferencvaros – Karabach nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy, ale jednocze艣nie liczymy na mecz z聽 du偶膮 liczb膮 goli.

Nasze typy Ferencvaros 2,25

Powy偶ej 2,5 bramki 2,07

Ferencvaros – Karabach fakty meczowe

Rewan偶owy mecz III rundy kwalifikacji do Ligi Mistrz贸w. W Baku pad艂 remis 1:1

Ferencvaros wcze艣niej wyeliminowa艂 Tobo艂 Kostanaj oraz Slovan Bratys艂awa

Karabach ogra艂 Lecha Pozna艅 oraz FC Zurich

Rywalem zwyci臋zcy tej pary b臋dzie kto艣 z duetu Sheriff Tiraspol – Viktoria Pilzno

