Lecce – Inter 🇮🇹 Typy, kursy (13.08.2022)

W ubieg艂ym sezonie Interowi nie uda艂o si臋 obroni膰 mistrzowskiego tytu艂u i po trofeum si臋gn臋li ich rywale zza miedzy. W sobot臋 zesp贸艂 z Mediolanu rozpoczyna nowy sezon, w kt贸rym Inter ponownie mierzy w najwy偶sze cele.

Lecce – Inter zapowied藕 (sobota, 20:45)

Wydaje si臋, 偶e na otwarcie sezonu Inter nie powinien mie膰 wi臋kszych problem贸w z powalczeniem o komplet punkt贸w, gdy偶 ich rywalem b臋dzie dru偶yna beniaminka 鈥 Lecce. M贸wimy tu jednak nie o zespole, kt贸ry wywalczy艂 awans do Serie A przez bara偶e, a o dru偶ynie, kt贸ra zaj臋艂a pierwsze miejsce w tabeli i szybko zagwarantowa艂a sobie gr臋 w elicie. Ju偶 na samym pocz膮tku Lecce staje przed niezwykle trudnym sprawdzianem. Jak beniaminek poradzi sobie w Serie A?

W minionym sezonie Inter do ostatnich kolejek walczy艂 o tytu艂 mistrza W艂och. Podopieczni Simone Inzaghiego musieli jednak czeka膰 na potkni臋cie Milanu. Rywale zza miedzy dowie藕li jednak bezpieczn膮 przewag臋 do samego ko艅ca i tym samym okazali si臋 najlepsz膮 dru偶yn膮 we W艂oszech. Teraz Inter marzy o odzyskaniu mistrzowskiego tytu艂u. B臋dzie to jednak d艂uga droga, kt贸r膮 mediola艅czycy rozpoczn膮 w nieco ponad 80-tysi臋cznym Lecce.

Lecce – Inter nasze typy

Spodziewamy si臋, 偶e Inter pewnie poradzi sobie z beniaminkiem.

Lecce – Inter kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Lecce, kurs: 10.0

remis, kurs: 5.75

wygrana Interu, kurs: 1.30

Lecce – Inter fakty meczowe

Inter wygra艂 tylko jeden z pi臋ciu letnich sparing贸w

Lecce rozpocz臋艂o sezon od pora偶ki w Pucharze W艂och z Cittadell膮

Poprzednie starcie tych dru偶yn zako艅czy艂o si臋 remisem

Lecce – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Lecce – Cittadella 2:3

Parma – Lecce 1:0

Virtus Fancavilla – Lecce 0:1

Lecce – Bochum 2:3

Lecce – Pordenone 1:0

Inter – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Inter – Villareal 2:4

Inter – Lyon 2:2

Lens – Inter 1:0

Inter – Monaco 2:2

Lugano – Inter 1:4

