Napoli – Monza 🇮🇹 Typy, kursy (21.08.2022)

Spotkanie jednego z faworyt贸w ligi z beniaminkiem. W teorii 艂atwe spotkanie dla gospodarzy, ale jednak Monza by艂a predystynowana do bycia najlepszym beniaminkiem. Napoli to jednak nadal ekipa z czo艂贸wki.聽

Napoli – Monza zapowied藕 (niedziela, 18:30)

Napoli rozpocz臋艂o sezon z wysokiego “C”. Pokonali Hellas Verona na wyje藕dzie a偶 5:2! Jednym z autor贸w trafie艅 dla trzeciej ekipy poprzedniego sezonu by艂 Piotr Zieli艅ski. Wiele wydawa艂o si臋, 偶e Polak mo偶e by膰 na wylocie, ale ostatecznie pozosta艂 na miejscu i wydaje si臋, 偶e nadal b臋dzie pi艂karzem podstawowego sk艂adu. Luciano Spaletti chyba nie ma w膮tpliwo艣ci, co do jako艣ci polskiego pomocnika. Pytanie, jak to b臋dzie wygl膮da艂o w kolejnych spotkaniach.

Monza to w teorii najlepszy beniaminek, ale pierwsze spotkanie przegrali. Pora偶ka 1:2 z Torino na pewno nie mog艂a zadowoli膰 ekipy z Lombardii. Jednak trzeba przyzna膰, 偶e klub Silvio Berlusconiego zbudowa艂 bardzo mocn膮 kadr臋. Powinni by膰 jedn膮 z tych ekip, kt贸ra namiesza w obecnym sezonie. Jednak teraz b臋dzie to trudne, skoro rywal b臋dzie z najwy偶szej p贸艂ki.

Napoli – Monza kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Napoli wygra, kurs: 1.36

Remis, kurs: 5.50

Monza wygra, kurs: 8.00

Napoli – Monza nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy i gole z obu stron.

Nasze typy Napoli powy偶ej 1,5 bramki 1,40 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 1,85 Zagraj

Napoli – Monza fakty meczowe

Napoli w ubieg艂ym sezonie zaj臋艂o 3. miejsce w Serie A, za艣 Monza to beniaminek

W pierwszej kolejce gospodarze wygrali z Hellas Verona 5:2 i s膮 liderem. Monza przegra艂a 1:2 z Torino

Ostatnie spotkanie tych ekip w Neapolu odby艂o si臋 w 2000 roku i zako艅czy艂o si臋 wynikiem 2:2

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Atalanta – Milan (niedziela)