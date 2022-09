Werder – Augsburg 🇩🇪 Typy, kursy (9.09.2022)

W pi膮tkowy wiecz贸r, w ramach sz贸stej kolejki Bundesligi, zmierz膮 si臋 ze sob膮 dwa zespo艂y, z kt贸rych jeden zgromadzi艂 na swoim koncie do tej pory 12 bramek, a drugi zaledwie 3. Werder Brema podejmie na w艂asnym stadionie Augsburg.聽

Werder – Augsburg zapowied藕 (pi膮tek, 20:30)

Werder rozpocz膮艂 ten sezon naprawd臋 nie藕le, bowiem od trzech kolejnych spotka艅 bez pora偶ki. Przegrana przytrafi艂a si臋 dopiero w czwartej kolejce, kiedy po wyr贸wnanym meczu ekipa z Bremy uleg艂a Eintrachtowi 3:4. Poprzednia kolejka to ju偶 zwyci臋stwo nad Bochum, kt贸re wysun臋艂o gospodarzy pi膮tkowego meczu na 贸sme miejsce w stawce. Rzecz膮 wyr贸偶niaj膮c膮 si臋 jest z pewno艣ci膮 liczba zdobywanych przez Werder w tym sezonie goli. P贸ki co dorobek ten wynosi 12, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze.

Jak z tak skuteczn膮 ofensyw膮 Werderu zdo艂a poradzi膰 sobie dru偶yna Augsburga, kt贸ra do tej pory straci艂a w kampanii 2022/23 a偶 10 bramek, przy czym do siatki trafia艂a zaledwie trzykrotnie. Wszystko to przek艂ada si臋 r贸wnie偶 na dorobek punktowy, kt贸ry zatrzyma艂 si臋 na trzech oczkach i sprawia, 偶e po rozegraniu pi臋ciu spotka艅 Augsburg plasuje si臋 na 16. miejscu w lidze.

Werder – Augsburg nasze typy

Spodziewamy si臋 kolejnego meczu obfitego w gole i drugiego z rz臋du kompletu punkt贸w dla gospodarzy.

Nasze typy Werder 1.67 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2.5 gola 1.65 Zagraj

Werder – Augsburg kursy bukmacher贸w

Bukmacher LV BET przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Wederu, kurs: 1.67

remis, kurs: 4.25

wygrana Augsburga, kurs: 5.0

Werder – Augsburg fakty meczowe

W pierwszych pi臋ciu meczach Werder przegra艂 tylko jedno spotkanie

Augsburg przegra艂 cztery z pi臋ciu pierwszych spotka艅 w lidze

Werder strzeli艂 w tym sezonie ju偶 12 goli, co jest drugim najlepszym wynikiem w lidze

Werder – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Bochum – Werder 0:2

Werder – Eintracht 3:4

Borussia Dortmund – Werder 2:3

Werder – VfB Stuttgart 2:2

VfL Wolfsburg – Werder 2:2

Augsburg – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Augsburg – Hertha Berlin 0:2

Hoffenheim – Augsburg 1:0

Augsburg – Mainz 1:2

Bayer Leverkusen – Augsburg 1:2

Augsburg – Freiburg 0:4

