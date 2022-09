RB Lipsk – Borussia Dortmund 🇩🇪 Typy, kursy (10.09.2022)

Hit kolejki Bundesligi. Faworytem teoretycznie gospodarze, ale to go艣cie s膮 w znacznie lepszej dyspozycji. Tyle 偶e RB Lipsk zmieni艂 trenera. Nowym zosta艂 Marco Rose, czyli by艂y szkoleniowiec Borussii Dortmund. Kto b臋dzie g贸r膮?

RB Lipsk – Borussia Dortmund zapowied藕 (sobota, 15:30)

RB Lipsk na ten moment fatalnie wystartowa艂 w lidze. Pi臋膰 mecz贸w i pi臋膰 punkt贸w. Bilans 1-2-2, a do tego kompromitacja na inauguracje Ligi Mistrz贸w z Szachtarem – 1:4 u siebie. To przela艂o czar臋 goryczy. Domenico Tedesco nie jest trenerem RB. Jego miejsce zaj膮艂 Marco Rose. To mo偶e by膰 nowy duch tchni臋ty w dru偶yn臋. Tym bardziej 偶e rozpoczyna si臋 od pojedynku z podtekstem. W ko艅cu Rose prowadzi艂 BVB, z kt贸rej odszed艂 w nie najlepszych stosunkach. To mo偶e by膰 dla niego osobista “zemsta”, wi臋c mo偶na liczy膰, 偶e dobrze podkr臋ci swoich pi艂karzy. Musi z nich wydoby膰 wiele, skoro ma naprawd臋 bardzo mocny potencja艂 ludzki.

Borussia Dortmund mo偶e nie gra bardzo widowiskowo, ale robi swoje. W zasadzie jedyn膮 wpadk膮 by艂o spotkanie z Werderem Brema. Prowadzili 2:0, przegrali 2:3 w ko艅c贸wce. Gdyby nie to, mieliby komplet punkt贸w i prowadziliby w lidze. A tak drugie miejsce, ale przed Bayernem Monachium. Teraz pokonali Kopenhag臋 na start Ligi Mistrz贸w. Nie藕le to wygl膮da, mimo sporych k艂opot贸w kadrowych. Najbli偶szy tydzie艅 to trudne spotkania. Najpierw wyjazd do Lipska, a potem do Manchesteru i spotkanie z Pepem Guardiol膮 i jego City.

RB Lipsk – Borussia Dortmund kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

RB Lipsk, kurs: 2.38

remis, kurs: 3.75

Borussia, kurs: 2.74

RB Lipsk – Borussia Dortmund nasze typy

Stawiamy na gole z obu stron i ciekawe spotkanie we wschodniej cz臋艣ci Niemiec.

Nasze typy Obie strzel膮 1,47 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,53 Zagraj

RB Lipsk – Borussia Dortmund fakty meczowe

Spotkanie 11. z drug膮 dru偶yn膮 Bundesligi. Obie ekipy dzieli 7pkt: 5 do 12 na korzy艣膰 go艣ci

RB Lipsk odni贸s艂 jedno zwyci臋stwo oraz zaliczy艂 dwa remisy i dwie pora偶ki w lidze. Dodatkowo przegra艂 na inauguracje LM z Szachtarem 1:4

Prac膮 w Lipsku straci艂 Domenico Tedesco, kt贸rego zamieni艂 Marco Rose… by艂y trener BVB

Borussia Dortmund w lidze wygra艂a 4 z 5 mecz贸w. Jedyna wpadka to utrata prowadzenia z Werderem z 2:0 na 2:3

BVB wygra艂o we wtorek w LM 3:0 z FC Kopenhaga

Ostatni mecz tych ekip to wygrana RB Lipsk 4:1 w Dortmundzie

