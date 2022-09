🇩🇰 Dania – Francja 🇫🇷 Typy, kursy (25.09.2022)

Gospodarze jeszcze do wczoraj mieli pe艂n膮 kontrol臋 nad wydarzeniami w swojej grupie. Po pora偶ce z Chorwacj膮 nadal mog膮 awansowa膰 do Final Four. B臋dzie trudniej, bo na koniec czeka pojedynek z Francj膮, kt贸ra walczy o… utrzymanie.聽

Dania – Francja zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Nie ma w膮tpliwo艣ci, 偶e czeka nas spotkanie dw贸ch dru偶yn, kt贸re rywalizuj膮 o wa偶ne dla siebie cele. Dania chcia艂aby bi膰 si臋 w Final Four o zwyci臋stwo w tej edycji Ligi Narod贸w. Do tego jednak potrzebne s膮 dwa warunki. Wygrana z Francj膮 oraz potkni臋cie Chorwacji. Oba b臋d膮 trudne. Warto jednak doda膰, 偶e brak spe艂nienia pierwszego, oznacza koniec marze艅 o zwyci臋stwie w grupie. Du艅czycy mog膮 by膰 jednak rozczarowani czwartkowym meczem, w kt贸rym “oddali” prowadzenie Chorwatom w grupie. Gdyby uda艂o si臋 zremisowa膰, w贸wczas byliby zale偶ni wy艂膮cznie od siebie.

Francja ogra艂a Austri臋 i zanotowa艂a pierwsze zwyci臋stwo w meczu o punkty w tym roku kalendarzowym! Do艣膰 d艂ugo trzeba by艂o czeka膰 na takie wydarzenie. Wcze艣niej dwa remisy i dwie pora偶ki, co wi膮za艂o si臋 ze sporym zagro偶eniem spadkiem do dywizji B. By艂aby to spora kompromitacja dla Tr贸jkolorowych, tu偶 przed mundialem, na kt贸rym b臋d膮 broni膰 trofeum. Teraz nadal nie s膮 pewni utrzymania. Maj膮 wszystko w swoich r臋kach. Wygrana daje im utrzymanie, ale to zdob臋d膮 tak偶e wtedy, gdy Austria nie pokona Chorwacji.

Dania – Francja kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Dania wygra, kurs: 3,40

Remis, kurs: 3,50

Francja wygra, kurs: 2,15

Dania – Francja nasze typy

Stawiamy na ciekawy mecz, w kt贸rym padn膮 gole z obu stron. Jedni i drudzy maj膮 o co gra膰, wi臋c powinno by膰 ciekawie.

Nasze typy Obie strzel膮 1,90

Powy偶ej 2,5 bramki 2,10

Dania – Francja fakty meczowe

Gospodarze walcz膮 o awans do play-off贸w, za艣 Francja o utrzymanie w dywizji A

Dania awansuje do final four, je艣li wygra, a Chorwacja przynajmniej zremisuje

Francja utrzyma si臋 je艣li wygra. Mo偶e tak偶e to zrobi膰 w przypadku swojej pora偶ki/remisu. Wtedy jednak Austriacy nie mog膮 pokona膰 Chorwat贸w

Francja w tej edycji Ligi Narod贸w ma bilans 1-2-2, a Du艅czycy 3-0-2

Pierwszy mecz tych ekip zako艅czy艂 si臋 zwyci臋stwem Du艅czyk贸w 2:1 w Pary偶u

