🇦🇩 Andora – Łotwa 🇱🇻 Typy, kursy (25.09.2022)

W ramach 6. kolejki Ligi Narod贸w dywizji D, Andora zagra na Estadi Nacional z 艁otw膮.聽

Andora – 艁otwa zapowied藕 (niedziela, 15:00)

Siedem punkt贸w w pi臋ciu meczach zdoby艂a Andora. Mowa o zwyci臋stwach w starciach z Liechtensteinem, a tak偶e remisie w domowym pojedynku z Mo艂dawi膮. Aktualnie Andora jest na trzecim miejscu w tabeli z wyra藕n膮, pi臋ciopunktow膮 strat膮 do lidera.

Pierwsz膮 pozycj臋 zajmuje 艁otwa, kt贸ra ma spore szanse, by awansowa膰 do dywizji C. Przewaga nad drug膮 Mo艂dawi膮 wynosi dwa punkty. Bior膮c jednak pod uwag臋 fakt, i偶 Mo艂dawia gra z Liechtensteinem, 艁otwa potrzebuje przynajmniej jednego punktu w niedzielnym meczu.

Andora – 艁otwa nasze typy

Typujemy zwyci臋stwo 艁otwy.

Nasze typy 艁otwa wygra 1.85 Zagraj!

Zagraj! 艁otwa powy偶ej 1.5 gola 2.15 Zagraj!

Andora – 艁otwa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Andora wygra, kurs: 4.50

Remis, kurs: 3.40

艁otwa wygra, kurs: 1.85

Andora – 艁otwa fakty meczowe

Andora wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

艁otwa wygra艂a cztery z pi臋ciu ostatnich pojedynk贸w

W trzech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Andora traci艂a gola

Andora pi臋膰 ostatnich spotka艅

Liechtenstein – Andora 0:2

Mo艂dawia – Andora 2:1

Andora – Liechtenstein 2:1

Andora – Mo艂dawia 0:0

艁otwa – Andora 3:0

艁otwa pi臋膰 ostatnich spotka艅

艁otwa – Mo艂dawia 1:2

Liechtenstein – 艁otwa 0:2

Mo艂awia – 艁otwa 2:4

艁otwa – Liechtenstein 1:0

艁otwa – Andora 3:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

S艂owacja – Bia艂oru艣 typy, kursy (25.09.2022)