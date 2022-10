Ruch Chorzów – Sandecja 🇵🇱 Typy, kursy (2.10.2022)

Ruch stanie ju偶 w niedziel臋 przed doskona艂膮 okazj膮 na to, by umocni膰 si臋 na pozycji lidera Fortuna 1. Ligi. Do Chorzowa przyjedzie bowiem czerwona latarnia ca艂ej stawki 鈥 Sandecja Nowy S膮cz.聽

Ruch Chorz贸w – Sandecja zapowied藕 (niedziela, 12:40)

Ruch Chorz贸w zacz膮艂 ten sezon ca艂kiem nie藕le, ale do swojej najlepszej formy doszed艂 dopiero w kilku ostatnich kolejkach. Chorzowianie pozostaj膮 dru偶yn膮, kt贸ra w tym sezonie przegra艂a tylko raz i z meczu na mecz coraz mocniej powi臋kszaj膮 sw贸j i tak imponuj膮cy dorobek punktowy. W przypadku zwyci臋stwa nad Sandecj膮 przewaga Ruchy nad drugim zespo艂em mo偶e wynie艣膰 ju偶 cztery punkty.

Czy Sandecja zdo艂a znale藕膰 spos贸b, by przeciwstawi膰 si臋 Ruchowi? Wszak m贸wimy tutaj o dru偶ynie, kt贸ra w tym sezonie nie zdo艂a艂a jeszcze wygra膰 ani jednego spotkania. Sze艣膰 remis贸w i zaledwie sze艣膰 punkt贸w w jedenastu meczach do mocno rozczarowuj膮cy wynik, kt贸ry sprawia, 偶e s膮deczanie staj膮 si臋 powoli g艂贸wnym kandydatem do spadku z ligi.

Ruch Chorz贸w – Sandecja nasze typy

Spodziewamy si臋 g艂adkiego zwyci臋stwa gospodarzy.

Nasze typy Ruch Chorz贸w 2.0 Zagraj

Zagraj Obie strzel膮 - nie 1.85 Zagraj

Ruch Chorz贸w – Sandecja kursy bukmacherskie

Bukmacher Superbet przygotowa艂 na to spotkanie nast臋puj膮ce kursy:

wygrana Ruchu, kurs: 2.0

remis, kurs: 3.40

wygrana Sandecji, kurs: 4.0

Ruch Chorz贸w – Sandecja fakty meczowe

Ruch przegra艂 w tym sezonie tylko jedno ligowe spotkanie

Sandecja nie wygra艂a w tym sezonie ani jednego meczu w lidze

Cztery z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Sandecji zako艅czy艂y si臋 pora偶k膮

Ruch Chorz贸w – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Zag艂臋bie Sosnowiec – Ruch Chorz贸w 1:1

Wis艂a Krak贸w – Ruch Chorz贸w 1:1

Ruch Chorz贸w – Zag艂臋bie Sosnowiec 2:0

Podbeskidzie – Ruch Chorz贸w 0:1

Ruch Chorz贸w – G贸rnik Zabrze 0:1

Sandecja – pi臋膰 ostatnich spotka艅

Sandecja – Stal Rzesz贸w 0:1

Puszcza Niepo艂omice – Sandecja 5:2

Sandecja – Chrobry G艂og贸w 0:1

G贸rnik Polkowice – Sandecja 1:3 (1:1)

Skra Cz臋stochowa – Sandecja 0:0

Do艂膮cz do grupy Gram Grubo Szukasz grupy z typami na Facebooku, kt贸ra b臋dzie ca艂kowicie darmowa? Typy

Konkursy

Dyskusje Do艂膮cz do nas

Inne mecze

Liverpool 鈥 Brighton typy, kursy (01.10.2022)