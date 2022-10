Piast Gliwice – Raków Częstochowa 🇵🇱 Typy, kursy (06.10.2022)

Zaleg艂y mecz 2. kolejki Ekstraklasy. Rak贸w Cz臋stochowa staje przed szans膮 na wyj艣cie na prowadzenie. Naprzeciw nich Piast Gliwice, kt贸ry nadal jest tu偶 nad stref膮 spadkow膮. Faworyt zatem tego spotkania jest jeden i b臋d膮 nim go艣cie.聽

Piast Gliwice – Rak贸w Cz臋stochowa zapowied藕 (czwartek, 20:45)

Bardzo bliski wyjazd czeka Rak贸w Cz臋stochowa. To idealna sytuacja wobec wyjazdu w 艣rodku tygodnia. Nie strac膮 zbyt wielu si艂, a to wa偶ne w kontek艣cie sporego nat臋偶enia mecz贸w. Takowe ju偶 za nimi, ale mimo wszystko w nogach zawodnik贸w Marka Papszuna ju偶 sporo gier. Teraz jednak idealna okazja na to, by wyj艣膰 na prowadzenie. Je艣li w Gliwicach przynajmniej zremisuj膮, w贸wczas zostan膮 liderem, razem z Legi膮 i Pogoni膮. Zwyci臋stwo daje im miano samotnego lidera. Stawka tego spotkania b臋dzie zatem bardzo wysoka dla wicemistrza Polski.

Piast Gliwice dopiero na 15. miejscu, tu偶 nad stref膮 spadkow膮. By艂y mistrz kraju nie notuje zbyt dobrego wej艣cia w sezon. Na prze艂omie sierpnia i wrze艣nia wydawa艂o si臋, 偶e wszystko jest dobrze. Ograli Cracovie, Stal i Mied藕 Legnic臋. Tymczasem nast臋pnie dwa remisy – G贸rnik i 艢l膮sk – oraz pora偶ka w P艂ocku. Ekipa Waldemara Fornalika znowu wr贸ci艂a na 艣cie偶k臋, z kt贸rej chcia艂a szybko ucieka膰. St膮d te偶 miejsce, kt贸re zajmuj膮 nie jest przypadkiem.

Piast Gliwice – Rak贸w Cz臋stochowa kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Piast wygra, kurs: 4.50

Remis, kurs: 3,50

Rak贸w wygra, kurs: 1.85

Piast Gliwice – Rak贸w Cz臋stochowa nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo go艣ci, nawet bez straty gola!

Nasze typy Raków 1,85

Raków wygra i obie nie strzelą 2,90

Piast Gliwice – Rak贸w Cz臋stochowa fakty meczowe

Spotkanie 15. z czwart膮 ekip膮 Ekstraklasy. Oba zespo艂y dzieli 9pkt: 11 do 20 na korzy艣膰 go艣ci

To zaleg艂y mecz drugiej kolejki. Je艣li Rak贸w wygra lub zremisuje, w贸wczas awansuje na pierwsze miejsce w tabeli ligi

Rak贸w Cz臋stochowa nie przegra艂 trzech ostatnich gier ligowych – 2 wygrane i 1 remis. Warto doda膰, 偶e nie straci艂 w nich ani jednego gola

Piast Gliwice po wygranej nad Miedzi膮, teraz znowu notuje trzy mecze bez wygranej – dwa remisy i pora偶ka w P艂ocku

W ubieg艂ym sezonie Rak贸w wygra艂 dwukrotnie – 3:2 w Gliwicach i 1:0 u siebie

