🇳🇱 Alkmaar – Apollon 🇨🇾 Typy, kursy (06.10.2022)

Trzecia kolejka w Lidze Konferencji. AZ Alkmaar ma szans臋 zbli偶y膰 si臋 do wygranej w grupie. Komplet punkt贸w po dw贸ch kolejkach, a teraz powinni zgarn膮膰 trzeci. Rywalem cypryjski Apollon, kt贸ry b臋dzie raczej “na garnuszku” podczas wyjazdu do Holandii.聽

Alkmaar – Apollon zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Faworyt tego spotkania mo偶e by膰 tylko jeden. AZ Alkmaar prowadzi w tabeli grupy E, ale przede wszystkim prowadzi w Eredivisie. Pierwsze miejsce po o艣miu kolejkach w Holandii to wyczyn dla ka偶dego klubu, kt贸ry jest spoza wielkiej tr贸jki. Co prawda Ajax, PSV czy Feyenoord mocno depcz膮 po pi臋tach, to jednak w艂a艣nie Alkmaar prowadzi z bilansem 6-2-0. W pucharach jeszcze lepiej, bowiem dwa zwyci臋stwa na pocz膮tek fazy grupowej. Um贸wmy si臋 jednak, 偶e grupa do艣膰 艂atwa dla czo艂owej ekipy z Holandii. Teraz czekaj膮 na trzecie zwyci臋stwo i zapewnienie sobie awansu, jak najszybciej.

Apollon na trzecim miejscu, po tym jak zremisowa艂 z Vaduz z Liechtensteinu oraz przegra艂 u siebie z Dnipro. Wydaje si臋, 偶e pora偶ka z Ukrai艅cami mo偶e by膰 kluczowa w kontek艣cie wiosennego grania dla Cypryjczyk贸w. Apollon przegra艂 u siebie, zatem teraz b臋dzie znacznie trudniej. Trudno spodziewa膰 si臋 punkt贸w zdobytych w Holandii, zatem na p贸艂metku sytuacja mo偶e by膰 dla nich nieweso艂a.

Alkmaar – Apollon kursy bukmacher贸w

Bukmacher Superbet przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Alkmaar wygra, kurs: 1.40

Remis, kurs: 5.00

Apollon wygra, kurs: 7,50

Alkmaar – Apollon nasze typy

Stawiamy na zwyci臋stwo gospodarzy oraz przynajmniej trzy gole w meczu.

Nasze typy Alkmaar 1,40 Zagraj

Zagraj Powy偶ej 2,5 bramki 1,70 Zagraj

Alkmaar – Apollon fakty meczowe

Mecze lidera grupy E Ligi Konferencji z trzeci膮 dru偶yn膮. Oba zespo艂y dzieli 5pkt: 6 do 1 na korzy艣膰 gospodarzy

Alkmaar pokona艂 Dnipro 1:0 i Vaduz 4:1

Holendrzy prowadz膮 w Eredivisie z dorobkiem 20 punkt贸w, tu偶 przed Ajaxem, PSV i Feyenoordem

Apollon rozpocz膮艂 od remisu z Vaduz 0:0, a potem przegra艂 u siebie 1:3 z Dnipro

Cypryjczycy w lidze zajmuj膮 trzecie miejsce po pi臋ciu kolejkach – dwa ostatnie mecze zremisowali, a wcze艣niej trzy wygrali

To pierwszy bezpo艣redni mecz tych ekip w historii

