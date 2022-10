🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Manchester United – Omonia 🇨🇾 Typy, kursy (13.10.2022)

Manchester United walczy o pierwsze miejsce w grupie E. W ramach 4. kolejki Ligi Europy, “Czerwone Diab艂y” zagraj膮 na w艂asnym obiekcie z Omoni膮.

Manchester United – Omonia zapowied藕 (czwartek, 21:00)

Ca艂y czas “Czerwone Diab艂y” musz膮 goni膰 Real Sociedad. Manchester United wygra艂 do tej pory dwa z trzech rozegranych mecz贸w i zajmuje drugie miejsce w grupie ze strat膮 trzech oczek do hiszpa艅skiego zespo艂u. W ostatnim meczu pi艂karze z Old Trafford nie bez problem贸w wygrali z Omoni膮 3:2.

Cypryjski klub czeka na pierwsze punkty zdobyte w trwaj膮cej edycji Ligi Europy. Bez w膮tpienia Omonia by艂a najbli偶szej w trakcie wyjazdowego starcia z Realem Sociedad, gdzie do 80. minuty utrzymywa艂 si臋 remis 1:1. Czy zesp贸艂 z Cypru zdo艂a sprawi膰 niespodziank臋 w Anglii?

Manchester United – Omonia nasze typy

Spodziewamy si臋 pewnego zwyci臋stwa Manchesteru United.

Nasze typy Manchester United powy偶ej 2.5 gola 1.51

Manchester United handicap -2.5 1.78

Manchester United – Omonia kursy bukmacher贸w

Bukmacher BETFAN przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

Manchester United wygra, kurs: 1.10

Remis, kurs: 10.50

Omonia wygra, kurs: 24.50

Manchester United – Omonia fakty meczowe

Manchester United wygra艂 trzy z pi臋ciu ostatnich mecz贸w

Omonia wygra艂a dwa z pi臋ciu ostatnich star膰

W czterech z pi臋ciu ostatnich mecz贸w Manchester United traci艂 gola

Manchester United pi臋膰 ostatnich spotka艅

Everton – Manchester United 1:2

Omonia – Manchester United 2:3

Manchester City – Manchester United 6:3

S. Tiraspol – Manchester United 0:2

Manchester United – Real Sociedad 0:1

Omonia pi臋膰 ostatnich spotka艅

AEL Limassol – Omonia 1:0

Omonia – Manchester United 2:3

Doxa – Omonia 0:2

Omonia – Paralimni 4:0

Real Sociedad – Omonia 2:1