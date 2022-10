PSG – OM 🇫🇷 Typy, kursy (16.10.2022)

Jednym ze szlagier贸w pi艂karskiej niedzieli b臋dzie francuskie Le Classique, w kt贸rym Paris Saint Germain zmierzy si臋 z Olympique Marsylia. Pierwszy gwizdek Clementa Turpina zaplanowany jest na godzin臋 21:00.



PSG – OM zapowied藕 (niedziela, 20:45)

Opr贸cz tego, 偶e spotkania PSG i OM s膮 jednymi z najbardziej presti偶owych we Francji, to obie dru偶yny znajduj膮 si臋 bardzo blisko siebie w ligowej tabeli. Przed t膮 kolejk膮 Pary偶anie zajmowali pierwsze miejsce z dorobkiem 26 punkt贸w, z kolei niedzieli go艣ci plasowali si臋 na trzeciej lokacie maj膮c na koncie 23 oczka. Pomi臋dzy nimi, na drugiej pozycji znajdowa艂a si臋 rewelacja rozgrywek, Lorient.

Co ciekawe, zesp贸艂 PSG nie potrafi艂 wygra膰 偶adnego z trzech poprzednich mecz贸w, w kt贸rych zanotowa艂 same remisy. Wok贸艂 klubu jeszcze ostatnio szczeg贸lnie gor膮co tak偶e z uwagi na osob臋 Kyliana Mbappe, kt贸ry ostatnio mia艂 poinformowa膰 w艂adze PSG o swojej ch臋ci odej艣cia. Je艣li chodzi o Marsyli臋, to ostatnio podopieczni Igora Tudora pokonali w Lidze Mistrz贸w Sporting 2:0. Wydarzy艂o si臋 to po sensacyjnej pora偶ce w Ligue 1 z Ajaccio.

PSG – OM kursy bukmacher贸w

Bukmacher NOBLEBET przygotowa艂 nast臋puj膮ce kursy na ten mecz:

PSG wygra, kurs: 1.38

Remis, kurs: 5.60

OM wygra, kurs: 7.50

PSG – OM nasze typy

Stawiamy na ciekawy mecz, kt贸ry b臋dzie obfitowa膰 w gole.

Nasze typy Powy偶ej 3,5 gola w meczu 2.17

Obie dru偶yny strzel膮 gola 1.72

PSG – OM聽 fakty meczowe

Obie dru偶yny w tabeli rozdzielaj膮 dwa miejsca i trzy punkty na korzy艣膰 PSG

PSG zremisowa艂o trzy ostatnie mecze

OM wygra艂o trzy spo艣r贸d czterech poprzednich spotka艅

PSG pi臋膰 poprzednich mecz贸w

PSG – Benfica 1:1

Reims – PSG 0:0

Benfica – PSG 1:1

PSG – Nice 2:1

OL – PSG 0:1

OM pi臋膰 poprzednich mecz贸w

Sporting – OM 0:2

OM – Ajaccio 1:2

OM – Sporting 4:1

Angers – OM 0:3

OM – Rennes 1:1

